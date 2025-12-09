De la Redacción

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 5

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán López Hernández (Morena), hizo ayer un extrañamiento a la empresa Google por permitir la difusión de una campaña en la que se suplanta la identidad de la presidenta Claudia Sheinbaum con inteligencia artificial para defraudar a la ciudadanía.

Se trata de anuncios en los que se pide realizar inversiones, por ejemplo en Pemex, a cambio de cuantiosas ganancias.

En una carta dirigida al jefe de relaciones gubernamentales y política pública de Google México, Hugo Martínez Mcnaugth, el morenista señala que los mensajes llevan la leyenda “patrocinado”, lo que significa que “es una campaña pagada por alguien, con el consentimiento y beneficio económico de la empresa que usted representa”.