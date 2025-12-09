Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 5

La Cuarta Transformación representa un modelo económico, político y ético, y una forma distinta de gobernar, aseguró Claudia Sheinbaum al hacer un balance del festejo por los siete años de la llegada a la Presidencia de este proyecto, celebración que encabezó el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Sí, estamos orgullosos de la 4T. Y el pueblo de México, en su gran mayoría, está orgulloso del momento histórico que estamos viviendo. Esa es la transformación, el cambio profundo que está viviendo orgullosamente nuestro país”, subrayó.

En la mañanera de ayer, la mandataria apuntó que el sábado acudió a la concentración en la principal plaza pública del país gente de todos los puntos del territorio nacional, de ahí que muchos se organicen para llegar en autobuses.

Interrogada sobre las versiones de que “hubo pagos” para que las personas acudieran al mitin, respondió: “nunca aceptaríamos eso; siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento; no debe ocurrir. Además, no se hubiera manifestado el entusiasmo que se vivió si existiera un acto masivo de compra para venir”.