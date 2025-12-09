Martes 9 de diciembre de 2025, p. 5
La Cuarta Transformación representa un modelo económico, político y ético, y una forma distinta de gobernar, aseguró Claudia Sheinbaum al hacer un balance del festejo por los siete años de la llegada a la Presidencia de este proyecto, celebración que encabezó el sábado en el Zócalo de la Ciudad de México.
“Sí, estamos orgullosos de la 4T. Y el pueblo de México, en su gran mayoría, está orgulloso del momento histórico que estamos viviendo. Esa es la transformación, el cambio profundo que está viviendo orgullosamente nuestro país”, subrayó.
En la mañanera de ayer, la mandataria apuntó que el sábado acudió a la concentración en la principal plaza pública del país gente de todos los puntos del territorio nacional, de ahí que muchos se organicen para llegar en autobuses.
Interrogada sobre las versiones de que “hubo pagos” para que las personas acudieran al mitin, respondió: “nunca aceptaríamos eso; siempre hemos estado en contra de cualquier dádiva a cambio de participar en un evento; no debe ocurrir. Además, no se hubiera manifestado el entusiasmo que se vivió si existiera un acto masivo de compra para venir”.
Subrayó que el movimiento que encabeza nunca ha aprobado esas prácticas ni las utiliza para convocar a una movilización.
Al contrario, expuso, se vio “mucho entusiasmo; muchísimos jóvenes organizaron una marcha y otros llegaron por su cuenta. Muchas familias. Mucha alegría; la gente estaba contenta, y también combativa, en el sentido pacífico, en defensa de los logros, de las conquistas que ha tenido el pueblo de México en estos siete años de transformación”.
Apuntó los avances obtenidos con los gobiernos de la 4T, como aumento de empleos y de salarios, programas de bienestar que llegan a 32 millones de familias e inversión extranjera directa, entre otros.
“Por eso luchamos. Eso es lo que quiere decir ser humanista, que la gente viva mejor. Con el neoliberalismo la gente vivía cada vez con más dificultad. Eso es lo que explicamos el sábado. Y por eso hablamos de continuidad de un modelo de desarrollo con bienestar, con justicia.”
Agregó que la 4T también lucha por la democracia, por las libertades y por ambiente de paz y seguridad.