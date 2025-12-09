Política
Trato amable del republicano, “porque respeta a México”

T-MEC, tema del encuentro “muy cordial” con Trump: Sheinbaum

Debe haber buena relación con EU porque allá viven 40 millones de paisanos, señala

Foto
▲ La Presidenta habló ayer en la mañanera del encuentro que tuvo el viernes en Washington con Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.Foto Presidencia
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 5

En un balance sobre su visita de la semana pasada a Washington, donde se reunió con Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que fue un encuentro “muy cordial”.

Consideró que el hecho de que los tres países organizarán la Copa Mundial de Futbol es un factor propicio que contribuirá a las negociaciones sobre el tratado comercial de América del Norte (T-MEC).

Más adelante matizó los alcances del encuentro que sostuvieron durante una hora en el Kennedy Center, sede del sorteo del campeonato de balompié: “lo que se vio fue una buena relación entre los tres países. Eso fue muy importante. Y no es que hayamos avanzado mucho en el encuentro privado, porque nos reunimos los tres países, pero quedamos en seguir trabajando. En su momento, cuando avancemos más, podremos informales”.

Durante la mañanera, Sheinbaum dijo que está convencida de que México necesita tener buena relación con Estados Unidos, porque somos vecinos y allá residen más de 40 millones de connacionales. Sin embargo, enfatizó en que hasta ahora esa buena relación se ha dado sobre la base del respeto a la soberanía nacional en el sentido más amplio, porque sólo el pueblo de México puede decidir quién gobierna.

También está la defensa de los mexicanos, “porque en cualquier lugar donde estemos siempre hablamos de eso con el presidente Trump”. Destacó que en su primer contacto cara a cara, “su trato fue muy amable”, algo que atribuyó especialmente al respeto que el republicano tiene a nuestro país, porque en estos niveles no sólo es un asunto personal. “En ningún momento hubo alguna grosería; nada. Fue muy muy respetuoso”, lo cual agradeció.

Señaló que el tema central del encuentro fue fundamentalmente económico, y de forma preliminar sobre las negociaciones del T-MEC, pues se nombraron responsables de los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá para seguir trabajando. “Es un buen ambiente para la revisión del tratado. Incluso, el ambiente que vivimos ahí el viernes muestra que, en efecto, es un momento donde el deporte te une”.

A pregunta expresa sobre si abordó otros asuntos con Trump, apuntó que fueron fundamentalmente temas económicos.

–De esta información de que uno de los hijos de El Chapo Guzmán admitió que él secuestró a El Mayo Zambada, ¿México ha seguido exigiendo datos a Estados Unidos?

–Ahora tocará a la nueva fiscal. Y no, no hablamos de ese tema. Hablamos de muchas cosas, particularmente de comercio, de lo que tiene que ver con el T-MEC hacia adelante, y ahí quedamos de seguir trabajando.

En este contexto, ratificó que no asistirá al juego inaugural de la Copa del Mundo que se realizará en el estadio Azteca, por lo que mantuvo su postura de que regalará el boleto a una niña que le interese el futbol. “Yo voy a estar aquí con la gente viendo el juego. Y si vienen jefes de Estado, pues los recibiremos el día anterior y haremos alguna reunión, si es el caso.”

