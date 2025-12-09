▲ Diputados de Morena entregaron en la SCJN firmas de apoyo para denunciar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Al salir del edificio, una madre buscadora se acercó al grupo de legisladores del partido guinda y los acusó de corruptos. Foto Luis Castillo

Iván Evair Saldaña, César Arellano y Georgina Saldiern

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 4

Mientras diputados federales y locales de Morena denunciaron penalmente al ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y huachicol fiscal, el Partido Acción Nacional (PAN) salió en su defensa y lo nombró representante para América del Norte, con la encomienda de promover la agenda blanquiazul entre migrantes y otros sectores.

Por la mañana, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para que el ex mandatario sea investigado por dichos delitos y se solicite su extradición desde Estados Unidos, país en el que reside.

“En 2020, durante la administración del ex gobernador, se creó un mini Servicio de Administración Tributaria tamaulipeco, en el cual básicamente establecían puntos de revisión coordinados y operados por el brazo armado policiaco… donde extorsionaban a transportistas”, señaló Prieto Herrera.

Afirmó también que las pesquisas incluyen presuntos vínculos con grupos dedicados al robo de combustible de ductos de Pemex, al tráfico de gasolina de Estados Unidos a México y al pago de sobornos por parte de células del narcotráfico.

Horas después, los mismos legisladores y la dirigente de Morena en Tamaulipas, Lupita Gómez, entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 100 mil firmas de ciudadanos que, según dijeron, exigen que García Cabeza de Vaca “vaya a prisión, sea juzgado como corresponde y devuelva lo robado”.

Las firmas fueron presentadas al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y entregadas a la ministra Lenia Batres para integrar el proyecto que definirá si la Corte mantiene vigente la orden de aprehensión. El asunto llegó al tribunal luego de que el pleno atrajo, el 8 de octubre, el amparo en revisión 54/2024, mediante el cual la FGR impugnó la resolución de una jueza de Reynosa que en 2023 anuló la captura del ex gobernador.