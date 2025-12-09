Martes 9 de diciembre de 2025, p. 4
Mientras diputados federales y locales de Morena denunciaron penalmente al ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca por presuntos delitos de delincuencia organizada, extorsión y huachicol fiscal, el Partido Acción Nacional (PAN) salió en su defensa y lo nombró representante para América del Norte, con la encomienda de promover la agenda blanquiazul entre migrantes y otros sectores.
Por la mañana, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para que el ex mandatario sea investigado por dichos delitos y se solicite su extradición desde Estados Unidos, país en el que reside.
“En 2020, durante la administración del ex gobernador, se creó un mini Servicio de Administración Tributaria tamaulipeco, en el cual básicamente establecían puntos de revisión coordinados y operados por el brazo armado policiaco… donde extorsionaban a transportistas”, señaló Prieto Herrera.
Afirmó también que las pesquisas incluyen presuntos vínculos con grupos dedicados al robo de combustible de ductos de Pemex, al tráfico de gasolina de Estados Unidos a México y al pago de sobornos por parte de células del narcotráfico.
Horas después, los mismos legisladores y la dirigente de Morena en Tamaulipas, Lupita Gómez, entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 100 mil firmas de ciudadanos que, según dijeron, exigen que García Cabeza de Vaca “vaya a prisión, sea juzgado como corresponde y devuelva lo robado”.
Las firmas fueron presentadas al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y entregadas a la ministra Lenia Batres para integrar el proyecto que definirá si la Corte mantiene vigente la orden de aprehensión. El asunto llegó al tribunal luego de que el pleno atrajo, el 8 de octubre, el amparo en revisión 54/2024, mediante el cual la FGR impugnó la resolución de una jueza de Reynosa que en 2023 anuló la captura del ex gobernador.
En relación con la posible doble nacionalidad que podría impedir su extradición, Gutiérrez Luna señaló que, para ser senador, gobernador, alcalde o diputado federal, el ex mandatario debió renunciar a la ciudadanía estadunidense. “Si no lo hizo, cometió un fraude en México”, advirtió.
Paralelamente, el PAN nombró al ex gobernador como su representante en América del Norte, desde donde promoverá la agenda del partido entre migrantes.
En una conferencia de prensa virtual desde Estados Unidos, García Cabeza de Vaca se declaró perseguido político del gobierno de Morena, mientras el dirigente nacional panista, Jorge Romero, afirmó que Acción Nacional defenderá a sus militantes.
Romero calificó al ex mandatario de “amigo y hermano”, y como “un gobernador valiente que se dedicó a trabajar”, señalando que su defensa del federalismo “le valió la confrontación absoluta y total con el régimen”.
Aseguró además que García Cabeza de Vaca es un perseguido político y subrayó que no tiene una sola sentencia en su contra.
El ex gobernador se refirió a la nueva denuncia presentada por Morena por presunto huachicol fiscal y dijo que se trata de “una cortina más”.