César Arellano, Iván Evair Saldaña y Jesús Estrada

Reporteros y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 4

El ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez (2010-2016) fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, informó la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos.

Será presentado ante un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, quien libró la orden de aprehensión el 16 de mayo de 2024.

Fue presentado primero ante la delegación de la FGR en Chihuahua, donde estuvo retenido varias horas y habló con sus abogados antes de ser trasladado al penal del Altiplano, al cual ingresó por la noche.

Afuera de la delegación, 20 elementos y tres vehículos de la Guardia Nacional mantuvieron un operativo de seguridad. Después, el despliegue policial lo trasladó al Aeropuerto Internacional Roberto Fierro Villalobos, donde abordó una aeronave de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal alrededor de las 6 de la tarde.

El ex mandatario fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022 para enfrentar cargos de peculado y asociación delictuosa, derivados de una investigación de la Fiscalía de Chihuahua. En junio de 2024 obtuvo la libertad condicional.

La FGR informó, en un comunicado difundido por la fiscal Ernestina Godoy, que el 4 de octubre de ese año solicitó al gobierno de Estados Unidos autorización para procesar a César “N” por un delito adicional a los ya imputados, permiso que fue otorgado el 4 de diciembre pasado.