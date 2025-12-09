Ernesto Martínez Elorriaga

Martes 9 de diciembre de 2025

Morelia, Mich., La guardia comunitaria de Coahuayana se fundó en 2013 y desde entonces los habitantes vigilan la zona armados, agraviados por la presencia y actividades del crimen organizado en La Ruana, municipio de Buenavista, y en la cabecera municipal de Tepalcatepec.

Desde que se formó este grupo de autodefensas, Héctor Zepeda, El comandante Teto, estuvo al frente y tras el desarme en 2014, fue uno de los líderes que se negaron a retirarse.

A pocos meses de haber iniciado su gestión, el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla dejó en claro que no permitiría la presencia de grupos de civiles armados, porque finalmente se trata de organizaciones delictivas que infringen la ley.

Cemeí Verdia Zepeda, originario de Ostula, municipio de Aquila, fue otro líder de autodefensas en este movimiento armado, estuvo preso en dos ocasiones y fue víctima de dos atentados. Incluso su padre y ocho comuneros fueron asesinados por presuntos integrantes de grupos criminales que despojaron a los pueblos nahuas de sus recursos naturales.

Toda la región Sierra-Costa michoacana, que comprende a los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuyana, entre otros, abarca grandes territorios poco habitados y riquezas naturales incalculables como maderas preciosas, minerales, zona selvática y costas.

En la actualidad, Germán Ramírez, El Toro, ocupa el cargo que dejó Cemeí, y lo acusa de ser parte del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Verdia Zepeda no tiene alguna orden de aprehensión en su contra, y a El Toro se le señala de estar involucrado con una agrupación delictiva local; sin embargo, el pueblo nahua de Ostula lo respalda.