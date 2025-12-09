Ernesto Martínez y Marco Antonio Duarte

Corresponsal y especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 3

Morelia, Mich., El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, aseguró que no hubo víctimas civiles por la explosión ocurrida el pasado sábado en Coahuayana, que dejó un saldo de cinco fallecidos y siete lesionados. “Dentro de todo el impacto de este tema complejo, muy delicado, hay un dato que creo que es relevante, que no hubo víctimas civiles que lamentar”, sino tres policías comunitarios y dos presuntos criminales, señaló.

En conferencia de prensa, comentó sobre su visita a la cabecera municipal de Coahuayana, ubicada a más de 200 kilómetros de Ciudad Lázaro Cárdenas. Expuso que atendió a familiares de las víctimas directas en una reunión de dos horas, a la que asistieron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el fiscal del estado, Carlos Torres, así como personal de la Secretaría de Marina.

Indicó que en el caso de los policías comunitarios se está atendiendo la situación y desde el sábado se actuó con el apoyo de cinco helicópteros de la Marina y dos del gobierno de Michoacán, además que hubo presencia de fuerzas de seguridad.