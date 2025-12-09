Martes 9 de diciembre de 2025, p. 3
Morelia, Mich., El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, aseguró que no hubo víctimas civiles por la explosión ocurrida el pasado sábado en Coahuayana, que dejó un saldo de cinco fallecidos y siete lesionados. “Dentro de todo el impacto de este tema complejo, muy delicado, hay un dato que creo que es relevante, que no hubo víctimas civiles que lamentar”, sino tres policías comunitarios y dos presuntos criminales, señaló.
En conferencia de prensa, comentó sobre su visita a la cabecera municipal de Coahuayana, ubicada a más de 200 kilómetros de Ciudad Lázaro Cárdenas. Expuso que atendió a familiares de las víctimas directas en una reunión de dos horas, a la que asistieron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el fiscal del estado, Carlos Torres, así como personal de la Secretaría de Marina.
Indicó que en el caso de los policías comunitarios se está atendiendo la situación y desde el sábado se actuó con el apoyo de cinco helicópteros de la Marina y dos del gobierno de Michoacán, además que hubo presencia de fuerzas de seguridad.
Se le preguntó si una hipótesis del ataque es la implementación del Plan Michoacán. Respondió que no entraría en especulaciones.
El fiscal Torres dio a conocer que se identificó la ruta que siguió la camioneta que explotó. Explicó que cámaras de videovigilancia permitieron establecer que se trató de una Dodge Ram tipo Dakota, que procedía de Colima e ingresó a Coahuayana a las 8:30 horas del sábado.
Detalló que el vehículo recorrió la carretera federal 200 Manzanillo-Lázaro Cárdenas, y arribó a las 8:35 a San Vicente, donde estuvo hasta la 9:30 horas, y posteriormente se dirigió al centro de Coahuayana.