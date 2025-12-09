El gabinete de seguridad hará aclaraciones hoy
“La tipificación del delito depende de conocer la causa, el modo y los autores”, subraya
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 3
La Fiscalía General de la República (FGR) debe explicar por qué de inicio clasificó como “acto de terrorismo” el ataque con un auto bomba en Coahuayana, Michoacán, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también”, indicó en respuesta a una interrogante en la mañanera de ayer sobre el tema.
El sábado, cuando fue cometido el bombazo que dejó seis personas muertas, la dependencia de procuración de justicia –encabezada por Ernestina Godoy– informó que el ataque se indagaría como “acto de terrorismo”. Sin embargo, un día después cambió el criterio y determinó que la investigación iniciada por la explosión es por delincuencia organizada.
La mandataria apuntó que este martes acudirán a la mañanera los integrantes del gabinete de seguridad, quienes darán más detalles de la explosión.
“Mañana (hoy) lo pueden explicar: cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal, o delincuencia organizada. Y también saber exactamente qué pasó”.
Refirió que como parte de las investigaciones “se están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Y espero que (este martes) ya pueda haber más información para que todo mundo la conozca”.
La correcta tipificación del delito, puntualizó, depende de conocer con precisión la causa, el modo en que ocurrió el ataque y quiénes fueron los responsables.
“Y a partir de la investigación, también catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó (…) Y la fiscalía que haga su parte en la investigación”.
Las acciones de inteligencia son prioridad
Consultada sobre si los hechos obligan a fortalecer la estrategia de seguridad en Michoacán –reforzada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo–, la jefa del Ejecutivo sostuvo que la prioridad sigue siendo incrementar las capacidades de inteligencia e investigación.
“Antes de cualquier cosa hay que estar bien informados. Ante un delito de este tipo tiene, evidentemente, que hacerse una investigación: cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron. Para eso es importante reforzar la investigación.”
Señaló que desde el inicio de su administración se incrementó la labor de inteligencia y la investigación. “A partir de ahí, las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar, como lo hemos estado haciendo, todo el país y particularmente en Michoacán”, concluyó.