Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 3

La Fiscalía General de la República (FGR) debe explicar por qué de inicio clasificó como “acto de terrorismo” el ataque con un auto bomba en Coahuayana, Michoacán, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también”, indicó en respuesta a una interrogante en la mañanera de ayer sobre el tema.

El sábado, cuando fue cometido el bombazo que dejó seis personas muertas, la dependencia de procuración de justicia –encabezada por Ernestina Godoy– informó que el ataque se indagaría como “acto de terrorismo”. Sin embargo, un día después cambió el criterio y determinó que la investigación iniciada por la explosión es por delincuencia organizada.

La mandataria apuntó que este martes acudirán a la mañanera los integrantes del gabinete de seguridad, quienes darán más detalles de la explosión.

“Mañana (hoy) lo pueden explicar: cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal, o delincuencia organizada. Y también saber exactamente qué pasó”.

Refirió que como parte de las investigaciones “se están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales. Y espero que (este martes) ya pueda haber más información para que todo mundo la conozca”.