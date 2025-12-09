E

n la Fiscalía General de la República, ¿quién manda?

La duda salta porque los comentarios alrededor de los nombramientos hechos por la fiscal Godoy levantaron ámpula.

Para empezar, la mano de Omar García Harfuch pesa en lo que será la investigación criminal, punto toral para la dependencia, donde estará uno de los suyos, Héctor Elizalde. Este eslabón resulta fundamental para lograr la tan anhelada coordinación entre las dependencias que participan en el gabinete de seguridad.

Tenemos que recordar que Elizalde sustituye a Felipe de Jesús Gallo, el apoyo más fuerte que tenía Gertz y a quien se ha identificado como el personaje que filtraba los asuntos importantes de la dependencia a voces contrarias a la 4T.

También se sabe en algunas instancias que el mismo Gallo pasó información a ciertas agencias de EU, aunque lo peor, se dice, es que las investigaciones compartidas que encabezaba y realizaba García Harfuch y que se pondrían a consideración en el Zócalo, llegaban primero a los enemigos del gobierno, entre otras cosas para descalificar los triunfos de la Secretaría de Seguridad. Así se las gastaba la fiscalía, nos cuentan.

Y todo iba bien hasta que apareció el nombre de Ulises Lara, el mismo que salía a hablar por Ernestina y que no perdía oportunidad para mandar la señal de que él era el que ponía y quitaba en la fiscalía de la capital.

Si usted no lo recuerda, Lara es aquel que no tenía méritos académicos para sustituir a la fiscal de la CDMX, y de pronto, de una de esas escuelas a las que se califica de “patito”, saltó el título de Lara con el que cumplía el requisito que no salvaba y le impedía sustituir a su jefa.

Y no es todo. En la memoria de la ciudad –y esto es muy importante– está el episodio aquel –en el restaurante Gin-Gin de la colonia Roma– en el que Ulises rescató al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de las manos de los agentes de la fiscalía que llevaban una orden de aprehensión girada precisamente en la entidad que gobernó, por corrupción.