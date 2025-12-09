Operación limpieza en la FGR // Una designación incómoda // El peón del tablero de los Batres
n la Fiscalía General de la República, ¿quién manda?
La duda salta porque los comentarios alrededor de los nombramientos hechos por la fiscal Godoy levantaron ámpula.
Para empezar, la mano de Omar García Harfuch pesa en lo que será la investigación criminal, punto toral para la dependencia, donde estará uno de los suyos, Héctor Elizalde. Este eslabón resulta fundamental para lograr la tan anhelada coordinación entre las dependencias que participan en el gabinete de seguridad.
Tenemos que recordar que Elizalde sustituye a Felipe de Jesús Gallo, el apoyo más fuerte que tenía Gertz y a quien se ha identificado como el personaje que filtraba los asuntos importantes de la dependencia a voces contrarias a la 4T.
También se sabe en algunas instancias que el mismo Gallo pasó información a ciertas agencias de EU, aunque lo peor, se dice, es que las investigaciones compartidas que encabezaba y realizaba García Harfuch y que se pondrían a consideración en el Zócalo, llegaban primero a los enemigos del gobierno, entre otras cosas para descalificar los triunfos de la Secretaría de Seguridad. Así se las gastaba la fiscalía, nos cuentan.
Y todo iba bien hasta que apareció el nombre de Ulises Lara, el mismo que salía a hablar por Ernestina y que no perdía oportunidad para mandar la señal de que él era el que ponía y quitaba en la fiscalía de la capital.
Si usted no lo recuerda, Lara es aquel que no tenía méritos académicos para sustituir a la fiscal de la CDMX, y de pronto, de una de esas escuelas a las que se califica de “patito”, saltó el título de Lara con el que cumplía el requisito que no salvaba y le impedía sustituir a su jefa.
Y no es todo. En la memoria de la ciudad –y esto es muy importante– está el episodio aquel –en el restaurante Gin-Gin de la colonia Roma– en el que Ulises rescató al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, de las manos de los agentes de la fiscalía que llevaban una orden de aprehensión girada precisamente en la entidad que gobernó, por corrupción.
Después de aquel rescate, porque no fue ninguna otra cosa, Corral ha vivido en total impunidad; la orden de captura no se efectuó entonces ni se siguió, pese a los reclamos de muchos que se sentían y se sienten agraviados por el ex gobernador, y ahora, cada que puede, le pone el pie al senador Adán Augusto López porque quiere gobernar el Senado.
Aquella puerta a la impunidad se abrió, recuerdan muchos, bajo la orden de Martí Batres, entonces jefe de Gobierno sustituto. Ulises, ex marido de Lenia, cumplía la instrucción de quien, curiosamente, había sido su cuñado y era, y es, el jefe de la familia Batres. Nunca se sancionó el hecho y el acuerdo generalizado es que Ulises sigue y seguirá haciendo lo que su ex cuñado le ordene.
El asunto es que en las manos de un personaje como Ulises Lara no puede estar, después de los hechos, ninguna parte de la impartición de justicia, a menos, claro, que a despecho de la ley y de aquello de “no somos iguales”, se le mantenga en algún lugar de importancia fundamental.
Así las cosas, la sombra de esos dos personajes, García Harfuch y Martí Batres, meten mucha oscuridad a lo que puede ser una de las fiscalías más trascendentes para la 4T. ¿Qué tanto puede Godoy impedir las mañas de unos y otros?
Gertz no era, de ninguna manera, una garantía de que se intentara empatar la justicia con los preceptos de la transformación, pero por lo que se ve, ni falta hace. Ya veremos.
De pasadita
Bueno, y para no dejar el tema, hay que decir que no puede ser un error de redacción que la fiscalía califique de “terrorismo” el estallido de un auto bomba en Michoacán; eso fue una abierta invitación para que el agente naranja incremente sus amenazas de expansión, pero además, es que alguien ahí, en la fiscalía, ¿Ulises?, no tiene idea de qué está hecha la 4T.