a industria del entretenimiento se encuentra en medio de una revolución. En el siglo XX Hollywood dominaba la visión del mundo, pero ahora hay nuevas tecnologías y una producción que no se circunscribe a la visión de Estados Unidos.

La transmisión digital, conocida con el anglicismo de streaming, ya se apropió del mercado y la adquisición de Warner Brothers por 82 mil 700 millones de dólares por parte de Netflix, dominará la producción de películas, reportajes, series y espectáculos en vivo. No es el único competidor en estos niveles; también está Disney, que compró Fox por 71 mil millones de dólares en 2019. Ambas firmas controlarán más de 70 por ciento del mercado del streaming, si es que se aprueba la compra de Warner.

En Hollywood quedarán tres grandes estudios independientes: Paramount, Sony Pictures y Universal, que tendrán que hacer algo para competir con las firmas de streaming; si mantienen su visión de producir películas para el cine, sin entrar a otros mercados, simplemente perderán presencia.

Paradójicamente, la concentración de la producción, distribución y consumo en unas cuantas firmas trae como resultado el desarrollo de contenidos de otros países. La industria del streaming requiere una oferta creciente de contenidos. Si el consumidor no encuentra mes con mes algo novedoso, busca otras plataformas.