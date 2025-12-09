▲ DAMNIFICADOS POR LLUVIAS EN VERACRUZ PIDEN AYUDA. Campesinos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala se instalaron ayer en plantón frente a la Secretaría de Gobernación para exigir apoyo a damnificados por las pasadas lluvias en cinco municipios de Veracruz donde cientos de familias perdieron casas y cosechas, sin que los incluyeran en ayudas del gobierno. Foto Alfredo Domínguez

diferencia de la velocidad TortuGertz del pasado reciente, la nueva fiscal federal, Ernestina Godoy, ha entrado en acción de inmediato en algunos casos relevan-tes relacionados con ex gobernadores de oposición; ha de esperarse que luego de este primer paso, avance hacia ex mandatarios guindas, que también los hay en abundancia punible.

En ese desperezamiento se ha aprehendido a César Duarte Jáquez, ex gobernador priísta de Chihuahua, ampliamente señalado en actos de corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, nepotismo y compra de voluntades judiciales, mediáticas y políticas, en una está incluida la actual mandataria panista de la entidad, María Eugenia Campos Maru, quien ha mantenido alianza con el priísta ahora nuevamente encarcelado; antes, en julio de 2020, había sido detenido en Miami, Florida, y dos años después fue extraditado y entregado a la FGR, que a su vez trasladó el caso a la fiscalía chihuahuense.

Duarte Jáquez formó parte del conjunto de gobernadores (“sindicato”, se le llamaba) que apoyaron la candidatura de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y que éste presumía como una generación de “nuevo PRI”; una parte de esos mandatarios del tricolor terminó en la cárcel o bajo acusaciones firmes de corrupción.

Tocayo de primer apellido del chihuahuense, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa ha entrado en la misma dinámica de desadormecimiento postgertziano. También peñista, huyó a finales de su represivo y corrupto gobierno, bajo acusaciones judiciales. Fue encontrado meses después en Guatemala y el gobierno federal negoció un proceso de extradición con acusaciones menores, que luego fueron modificadas a su favor en México, de tal manera que hace semanas estaba el citado Duarte de Ochoa gestionando una libertad anticipada.

Según publicó ayer en X el periodista Arturo Ángel, “La @FGRMexico (por fin) va contra Javier Duarte por los millonarios desvíos de Veracruz. Guatemala autorizó que se le procese por peculado, delito distinto al que fue extraditado. Hay casi cien indagatorias en su contra. Se judicializó la primera”. En cuanto al peculado, se referiría a malos manejos de recursos públicos, sobre todo relacionados con temas de salud.