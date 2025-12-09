Ernestina, velocímetro distinto a Gertz // Chihuahuense César Duarte // Tamaulipeco G. Cabeza de Vaca // Veracruzano Javier Duarte
diferencia de la velocidad TortuGertz del pasado reciente, la nueva fiscal federal, Ernestina Godoy, ha entrado en acción de inmediato en algunos casos relevan-tes relacionados con ex gobernadores de oposición; ha de esperarse que luego de este primer paso, avance hacia ex mandatarios guindas, que también los hay en abundancia punible.
En ese desperezamiento se ha aprehendido a César Duarte Jáquez, ex gobernador priísta de Chihuahua, ampliamente señalado en actos de corrupción, abuso de poder, enriquecimiento ilícito, nepotismo y compra de voluntades judiciales, mediáticas y políticas, en una está incluida la actual mandataria panista de la entidad, María Eugenia Campos Maru, quien ha mantenido alianza con el priísta ahora nuevamente encarcelado; antes, en julio de 2020, había sido detenido en Miami, Florida, y dos años después fue extraditado y entregado a la FGR, que a su vez trasladó el caso a la fiscalía chihuahuense.
Duarte Jáquez formó parte del conjunto de gobernadores (“sindicato”, se le llamaba) que apoyaron la candidatura de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República y que éste presumía como una generación de “nuevo PRI”; una parte de esos mandatarios del tricolor terminó en la cárcel o bajo acusaciones firmes de corrupción.
Tocayo de primer apellido del chihuahuense, el veracruzano Javier Duarte de Ochoa ha entrado en la misma dinámica de desadormecimiento postgertziano. También peñista, huyó a finales de su represivo y corrupto gobierno, bajo acusaciones judiciales. Fue encontrado meses después en Guatemala y el gobierno federal negoció un proceso de extradición con acusaciones menores, que luego fueron modificadas a su favor en México, de tal manera que hace semanas estaba el citado Duarte de Ochoa gestionando una libertad anticipada.
Según publicó ayer en X el periodista Arturo Ángel, “La @FGRMexico (por fin) va contra Javier Duarte por los millonarios desvíos de Veracruz. Guatemala autorizó que se le procese por peculado, delito distinto al que fue extraditado. Hay casi cien indagatorias en su contra. Se judicializó la primera”. En cuanto al peculado, se referiría a malos manejos de recursos públicos, sobre todo relacionados con temas de salud.
También resultó indicativo el hecho de que ayer un grupo de morenistas, entre ellos el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, hubiese acudido a la FGR para presentar nuevas acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el panista que gobernó Tamaulipas entre señalamientos de corrupción facciosa y que, hasta ahora, radicado en Estados Unidos, ha resultado inalcanzable para la procuración mexicana de justicia.
Los morenistas también se presentaron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con escritos con miles de firmas contra el citado ex mandatario. Llama la atención que ayer mismo la dirigencia del Partido Acción Nacional nombró a García Cabeza de Vaca su representante en América del Norte, en abierta maniobra en busca de protección y en adelanto del posicionamiento de “perseguido político”, en caso de avanzar el procesamiento judicial y posible libramiento de órdenes de aprehensión.
Las acciones de la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, muestran una forma distinta de procesar asuntos que requerían ser desempolvados o agilizados. Son tres ex gobernadores de oposición. Habrá de verse si esa voluntad justiciera se extiende a ex gobernadores del partido en el poder, o aliados a este, que también han sido acusados con fundamento. Y, desde luego, habrá de verse esa continuidad de desperezamiento y acción en otros casos relevantes hasta ahora desatendidos.
Y, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a amagar a México (esta frase puede leerse en cualquier momento de la administración naranja), ahora con aranceles de 5 por ciento si no se le entregan de inmediato volúmenes de agua amparados por un tratado binacional, ¡hasta mañana!
