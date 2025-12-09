¡S

e acabó el bailongo! El ex gobernador priísta de Chihuahua César Duarte fue captado recientemente en un antro bailando eufóricamente, celebrando, decía, que la justicia de Estados Unidos ya había cerrado su expediente. Fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa. El proceso está siendo tramitado por la fiscalía chihuahuense, pero al parecer permanece congelado, gracias a la protección de la gobernadora panista Maru Campos (sí, un priísta protegido por una panista, típico prianismo). Tal vez Duarte olvidó otro expediente: es investigado por su probable responsabilidad en un esquema federal de lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano y le echaron el guante. Ya pasó la primera noche en la prisión de Almoloya de Juárez, y no precisamente bailando. A menos de una semana de asumir, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, asesta el primer golpe a la delincuencia política con la aprehensión de un “pollo gordo”.

El PAN intenta salvar a García Cabeza de Vaca

Otro ex gobernador, pero panista, siente pasos en la azotea: el tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca. El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció que fue designado como representante del partido ante América del Norte, lo que se interpretó como una movida para obstaculizar su detención. Ya antes fue nombrado consejero nacional y postulado como candidato a diputado federal plurinominal, con el fin de investirlo con la intocabilidad que otorga el fuero, pero el INE y el Tribunal Electoral rechazaron su registro por los problemas legales que enfrenta. Su larga defensa como fugitivo puede terminar en cualquier momento. El mismo Jorge Romero está involucrado en el expediente del cártel inmobiliario. A ver quién cierra la puerta.

Registro de celulares

No será imposible, pero será más difícil que los delincuentes se armen de celulares para cometer sus fechorías. De acuerdo con un comunicado de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, a partir del 9 de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles deberán estar asociadas a una persona física o moral. La información será resguardada por las empresas de telefonía celular, tal como hoy lo hacen para el servicio de pospago. (La pregunta es por qué ha cedido el gobierno esta función a empresas privadas). Para realizar la vinculación de una persona con una línea telefónica, será necesario presentar identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) y CURP. De hecho, ya lo hacen algunas telefónicas por su propia iniciativa, la diferencia es que ahora será obligatorio. Las líneas existentes tendrán un plazo para su regularización.