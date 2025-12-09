Precisión de ex delegado de programas sociales en BC

n la edición de ayer, en la nota informativa titulada “Ex delegado de programas sociales en BC, acusado de enriquecimiento oculto” firmada por el reportero Antonio Heras, se hace referencia a mi persona por la compraventa de un predio, por lo que en el ejercicio del derecho de réplica con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer las siguientes precisiones, mismas que solicito muy atentamente sean publicadas en el mismo espacio:

Es falsa la versión que señala “ocultó de forma deliberada en sus declaraciones de modificación patrimonial y de conclusión la venta en 11 millones de pesos de un terreno de 3 mil metros cuadrados, inscrito en su declaración inicial valuado dos años antes en 2 millones de pesos”. El terreno al que hace referencia el reportero es un predio que adquirí en 2007 y que en 2014 permuté con mi padre por una casa habitación en Ensenada, lo que quedó plasmado en contratos de donación, figura legalmente idónea, toda vez que no era una compraventa, por lo que a partir de 2014, y por lo tanto hasta 2024, dicho predio ya no era ni es de mi propiedad, por lo que no tenía por qué formar parte de mis declaraciones patrimoniales.

Mi padre en su testamento lo dejó como parte de su herencia para una hermana y para mí; sin embargo, cuando fallece, ya había vendido ese predio, por lo que esa parte de la herencia se materializó parcialmente, pues él ya había recibido parte del pago, y los pagos pendientes los cobramos por derecho hereditario mi hermana y un servidor por partes iguales, lo que quedó plasmado ante notario público.

De igual forma, también es falsa la versión que maneja el reportero de que “fue destituido de su puesto público el 15 de septiembre pasado”. Con esa fecha presenté mi renuncia voluntaria al cargo de delegado federal de la Secretaría del Bienestar, para poder atender proyectos personales.

Hago de su conocimiento lo anterior en apego al derecho de réplica y aprovecho la oportunidad para hacerle patente mi completa disposición de tener abiertos canales de comunicación con los medios informativos, con el objetivo de que la información que difundan esté apegada a la verdad. Cabe señalar que es indispensable analizar a fondo quiénes, por qué y con qué propósito buscan dañar mi imagen; y, especialmente, esclarecer si estos ataques a mi persona están siendo impulsados o promovidos con recursos públicos, lo que constituiría una evidente ilegalidad.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe

Vigencia de las canciones de Lennon

Comparto una breve reflexión sobre los 45 años de la forzada desaparición, en este plano, del músico inglés John Lennon.

Se lee ya lejano el 8 de diciembre de 1980 –¡precisamente en lunes!–, pero no los mensajes de las letras de sus canciones. Es cierto que el mundo ha cambiado mucho desde los 80 a la fecha. Innumerable tinta y bytes se han gastado sobre el tema, pero ahora que el mundo vive un tiempo en que aparentemente no hay encuentros de ideales, la realidad se ha encrudecido con los más débiles.

Vale la pena acercarse un poco a las letras lamentablemente vigentes de Lennon (¿o no se aplican las de The Luck Of The Irish o Angela a la actualidad del pueblo palestino?). Como decía el escritor Eusebio Ruvalcaba: un clásico que fue rebelde. ¿Quién nos lo iba a decir?