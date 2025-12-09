Precisión de ex delegado de programas sociales en BC
n la edición de ayer, en la nota informativa titulada “Ex delegado de programas sociales en BC, acusado de enriquecimiento oculto” firmada por el reportero Antonio Heras, se hace referencia a mi persona por la compraventa de un predio, por lo que en el ejercicio del derecho de réplica con base en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer las siguientes precisiones, mismas que solicito muy atentamente sean publicadas en el mismo espacio:
Es falsa la versión que señala “ocultó de forma deliberada en sus declaraciones de modificación patrimonial y de conclusión la venta en 11 millones de pesos de un terreno de 3 mil metros cuadrados, inscrito en su declaración inicial valuado dos años antes en 2 millones de pesos”. El terreno al que hace referencia el reportero es un predio que adquirí en 2007 y que en 2014 permuté con mi padre por una casa habitación en Ensenada, lo que quedó plasmado en contratos de donación, figura legalmente idónea, toda vez que no era una compraventa, por lo que a partir de 2014, y por lo tanto hasta 2024, dicho predio ya no era ni es de mi propiedad, por lo que no tenía por qué formar parte de mis declaraciones patrimoniales.
Mi padre en su testamento lo dejó como parte de su herencia para una hermana y para mí; sin embargo, cuando fallece, ya había vendido ese predio, por lo que esa parte de la herencia se materializó parcialmente, pues él ya había recibido parte del pago, y los pagos pendientes los cobramos por derecho hereditario mi hermana y un servidor por partes iguales, lo que quedó plasmado ante notario público.
De igual forma, también es falsa la versión que maneja el reportero de que “fue destituido de su puesto público el 15 de septiembre pasado”. Con esa fecha presenté mi renuncia voluntaria al cargo de delegado federal de la Secretaría del Bienestar, para poder atender proyectos personales.
Hago de su conocimiento lo anterior en apego al derecho de réplica y aprovecho la oportunidad para hacerle patente mi completa disposición de tener abiertos canales de comunicación con los medios informativos, con el objetivo de que la información que difundan esté apegada a la verdad. Cabe señalar que es indispensable analizar a fondo quiénes, por qué y con qué propósito buscan dañar mi imagen; y, especialmente, esclarecer si estos ataques a mi persona están siendo impulsados o promovidos con recursos públicos, lo que constituiría una evidente ilegalidad.
Jesús Alejandro Ruiz Uribe
Vigencia de las canciones de Lennon
Comparto una breve reflexión sobre los 45 años de la forzada desaparición, en este plano, del músico inglés John Lennon.
Se lee ya lejano el 8 de diciembre de 1980 –¡precisamente en lunes!–, pero no los mensajes de las letras de sus canciones. Es cierto que el mundo ha cambiado mucho desde los 80 a la fecha. Innumerable tinta y bytes se han gastado sobre el tema, pero ahora que el mundo vive un tiempo en que aparentemente no hay encuentros de ideales, la realidad se ha encrudecido con los más débiles.
Vale la pena acercarse un poco a las letras lamentablemente vigentes de Lennon (¿o no se aplican las de The Luck Of The Irish o Angela a la actualidad del pueblo palestino?). Como decía el escritor Eusebio Ruvalcaba: un clásico que fue rebelde. ¿Quién nos lo iba a decir?
Lobsang Ariel Pineda Escamilla
Aclaración de Blanche Petrich
La nota publicada este domingo sobre los nicaragüenses que viven en condición de apátridas por la anulación de su nacionalidad como medida represiva del régimen de Daniel Ortega contiene dos errores por los que debo disculparme.
Al encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores Roberto Velasco Alvarado lo identifiqué equivocadamente como Jorge Velasco. Más adelante cito que Ortega estuvo al frente del gobierno en un primer periodo de 19 años (entre 1979 y 1990); evidentemente son 10 años.
Pido perdón a mis lectores por esos descuidos, pero de manera muy especial a Roberto Velasco.
Blanche Petrich
Símbolos que trascienden esculturas sustraídas
Las esculturas de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara sustraídas del jardín Tabacalera fueron llevadas a un oscuro rincón envueltas en plástico. Pero ¿sabrá la alcaldesa que ordenó el hecho, Alessandra Rojo de la Vega, que ella escondió el bronce de las obras realizadas por el escultor Óscar Ponzanelli y que el símbolo sigue presente?
El mismo sitio llamado Encuentro ratifica esa suma de los dos personajes en espera de incorporar los bronces y dar la visión artística concreta.
La lucha en manos del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba toma un sesgo legal y se apoya, además, en la postura jurídica a favor del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos.
La derecha ha querido ir más allá y destruir valores con sólo esconder figuras, pero ignora que los símbolos replican, se manifiestan y exhiben en quienes los defienden.
Las luchas que dieron esos dos personajes trascendidas en defensores exigen el regreso de los bronces para mostrarlas al pueblo. El arte simbólico debe verse. Las esperamos pronto.
Tere Gil
Venezuela y Vietnam
Con gritos de gran imperio,
USA pretende asustar,
mas no saben calcular
que su actuar ya no es misterio.
El pueblo con su criterio
canta con voz al sultán:
“Si atacan a Venezuela,
tendrán su nuevo Vietnam”,
pues respeto el pueblo anhela
y no le teme al truhán.
Guadalupe Martínez Galindo
Invitan a escuchar Memorias de Carlota
La UACM presenta: Memorias de Carlota. Basada en la novela de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. De octubre de 2025 a mayo de 2026, 150 voces que dan vida a esta espléndida obra. Escúchenos hoy, por Código 21.
Todos los martes a las 22:00 horas, a través de:
codigo21.cdmx gob.mx
zeno.fm/radio/codigo21/
Coproducción: Código 21 y UACM, Coordinación Académica Programa Galatea