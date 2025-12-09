Reuters, Europa Press, Ap y Afp

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 28

Lagos. Aviones de combate y tropas de tierra nigerianas se movilizaron ayer para ayudar a restablecer el orden tras un intento frustrado de golpe de Estado en Benín, en medio de una creciente preocupación por la estabilidad regional.

La oficina del presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declaró que la operación incluye misiones de vigilancia e intervención rápida coordinadas con Benín; además, se espera que se complemente con el despliegue de tropas de Sierra Leona, Costa de Marfil y Ghana en el marco del bloque de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), indicó Reuters.

La última vez que Nigeria intervino militarmente en el extranjero fue en 2017, cuando el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, se negó a dimitir después de perder unas elecciones.

El intento de golpe en Benín sigue a una ola de tomas del poder por parte de militares en varias naciones del oeste de África, incluidas Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea y, más recientemente, a finales de noviembre, en Guinea-Bisáu.

Rebeldes controlan el mayor pozo petrolero en Sudán

Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) aseguraron haberse hecho con el control del yacimiento petrolero más grande de Sudán, tras su reciente ofensiva, país donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que 114 personas murieron, incluidos 63 niños, en ataques contra una guardería y un hospital la semana pasada.

“Las valientes RSF han tomado con éxito esta mañana el control de la estratégica región de Heglil, en Kordofán Sur, después de que el terrorista ejército de Hermanos Musulmanes huyera”, expuso el grupo en su cuenta en Telegram, tras reiterar sus acusaciones contra el dominio de la organización islamita en la cúpula de las fuerzas armadas, algo rechazado desde Jartum.