Ministro de Seguridad de Tel Aviv porta insignia a favor de la pena de muerte para palestinos arrestados
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 28
Jerusalén. El jefe del ejército de Israel, el general Eyal Zamir, definió ayer como “una nueva frontera” a la “línea amarilla”, que fue impuesta dentro del plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump, y delimita las posiciones avanzadas de los militares de Tel Aviv ubicados dentro de Gaza.
“La ‘línea amarilla’ es una nueva frontera, un frente avanzado tanto ofensivo como defensivo para nuestras comunidades”, aseguró durante una visita a Beit Hanoun y Jabaliya en Gaza, donde se reunió con comandantes.
Zamir sostuvo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asumieron “el control operativo sobre extensas partes de la franja de Gaza”, al tiempo de agregar que “se mantendrán” en esas zonas.
Añadió que Tel Aviv “no permitirá a Hamas restablecerse” y anticipó que se prepara para “escenarios de ataques por sorpresa”, en el próximo plan plurianual militar.
Pin cuestionado
El ministro de Seguridad nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, y otros miembros de su partido Otzma Yehudit (poder judío, en hebreo) portaron insignias doradas con la forma de una soga durante una reunión parlamentaria que sopesa la aprobación de la pena de muerte para palestinos condenados por el asesinato de israelíes.
Los pines recibieron críticas por parecerse y remplazar el logotipo del lazo amarillo que reivindicaba el regreso de los rehenes cautivos en Gaza. Durante sus declaraciones ante una comisión legislativa, subrayó que la aplicación de la pena de muerte podría ser “por la horca, la silla eléctrica o incluso la eutanasia”, y agregó que, pese a las críticas de la asociación médica de Israel a este extremo, recibió “cientos de llamadas de médicos” que pidieron que “informe cuándo empezar”.
Tropas israelíes abrieron fuego indiscriminado en barrios de Jerusalén ocupada y Cisjordania reocupada, informó Middle East Eye.
Asimismo se confirmó la muerte de un segundo palestino balaceado antier en la ciudad cisjordana de Qalqilya. El ejército israelí afirmó el domingo que sus tropas abrieron fuego contra “tres terroristas” que estaban lanzando piedras en la zona. Uno de ellos fue detenido.
Irrumpe la policía en instalación de la ONU
La policía israelí irrumpió en la sede de la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (Unrwa) en Jerusalén Este, donde fue izada la bandera de Israel y decomisaron sus activos tras la justificación de un operativo para cobrar impuestos adeudados, actos que la agencia calificó de desafío al derecho internacional.
“Al margen de las acciones adoptadas a nivel interno, el complejo mantiene su estatus como instalación de la ONU (Organización de Naciones Unidas), inmune a cualquier tipo de interferencia”, declaró Antonio Guterres, tras condenar la incursión; además, el ministerio de Asuntos Exteriores de Jordania, cuyo embajador Fouad Majali, reiteró la responsabilidad de Tel Aviv de no respetar los compromisos internacionales en los territorios ocupados.
Cooperación militar
Los gobiernos de Qatar y de Arabia Saudita acordaron fortalecer la cooperación militar ante posibles nuevos ataques por parte de las fuerzas armadas de Israel contra el territorio catarí, como ocurrió en septiembre pasado según una declaración conjunta al concluir una reunión del consejo de coordinación bilateral en Riad.