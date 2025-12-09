▲ El ultraderechista Itamar Ben-Gvir (izquierda) y miembros del partido Otzma Yehudit (poder judío en hebreo) se colocaron el logotipo de una soga en lugar del lazo amarillo que reivindicaba el regreso de los rehenes capturados por Hamas. Foto Flotilla de la Libertad

Xinhua, Europa Press, Sputnik, Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 28

Jerusalén. El jefe del ejército de Israel, el general Eyal Zamir, definió ayer como “una nueva frontera” a la “línea amarilla”, que fue impuesta dentro del plan de paz del presidente estadunidense, Donald Trump, y delimita las posiciones avanzadas de los militares de Tel Aviv ubicados dentro de Gaza.

“La ‘línea amarilla’ es una nueva frontera, un frente avanzado tanto ofensivo como defensivo para nuestras comunidades”, aseguró durante una visita a Beit Hanoun y Jabaliya en Gaza, donde se reunió con comandantes.

Zamir sostuvo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asumieron “el control operativo sobre extensas partes de la franja de Gaza”, al tiempo de agregar que “se mantendrán” en esas zonas.

Añadió que Tel Aviv “no permitirá a Hamas restablecerse” y anticipó que se prepara para “escenarios de ataques por sorpresa”, en el próximo plan plurianual militar.

Pin cuestionado

El ministro de Seguridad nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, y otros miembros de su partido Otzma Yehudit (poder judío, en hebreo) portaron insignias doradas con la forma de una soga durante una reunión parlamentaria que sopesa la aprobación de la pena de muerte para palestinos condenados por el asesinato de israelíes.

Los pines recibieron críticas por parecerse y remplazar el logotipo del lazo amarillo que reivindicaba el regreso de los rehenes cautivos en Gaza. Durante sus declaraciones ante una comisión legislativa, subrayó que la aplicación de la pena de muerte podría ser “por la horca, la silla eléctrica o incluso la eutanasia”, y agregó que, pese a las críticas de la asociación médica de Israel a este extremo, recibió “cientos de llamadas de médicos” que pidieron que “informe cuándo empezar”.