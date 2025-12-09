Afp

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025

Sapporo. Treinta personas heridas fueron reportadas ayer tras un terremoto de magnitud 7.5 que sacudió la costa norte de Japón, donde hubo varios tsunamis de hasta 70 centímetros, informó la primera ministra, Sanae Takaichi. El movimiento telúrico ocurrió a las 23:15 horas, hora local. Entre los heridos hay una persona con lesiones graves en la isla norteña de Hokkaido, indicó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, que recomendó la evacuación de 28 mil personas. Varias carreteras resultaron dañadas, mientras la nieve comenzó a cubrirlas, relataron pobladores. Inicialmente se activó un alerta de tsunami, pero fue levantada horas más tarde. Diversas réplicas se registraron a lo largo de este martes, hora de Japón, la más fuerte fue de magnitud 5.6, que se sintió en la isla principal de Honshu a las 15: 56 horas. Otras alcanzaron 3.9 y 3.6.