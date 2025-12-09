Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 27

Londres. Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron ayer en Londres su respaldo al presidente Volodymir Zelensky, tras las críticas que recibió de su par estadunidense, Donald Trump, y expresaron escepticismo sobre detalles de su plan para terminar la guerra con Rusia.

A su vez, Trump aseguró: “no estamos gastando dinero. Lo que estamos haciendo es dedicar tiempo de forma humanitaria. Queremos ver si podemos detener las matanzas”.

El mandatario ucranio se reunió durante dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia después de que Trump lo acusó de no haber leído la propuesta estadunidense para poner fin al conflicto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucranio, al canciller federal alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar en el fin de la guerra.

Los aliados de Zelensky se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance.

Antes del encuentro, Merz se manifestó “escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí”.

Macron señaló que “el problema principal es lograr una convergencia” entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

Según el dirigente francés, esa convergencia sería necesaria “para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva”.