El reparto de territorios, principal escollo para un acuerdo con Moscú
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 27
Londres. Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron ayer en Londres su respaldo al presidente Volodymir Zelensky, tras las críticas que recibió de su par estadunidense, Donald Trump, y expresaron escepticismo sobre detalles de su plan para terminar la guerra con Rusia.
A su vez, Trump aseguró: “no estamos gastando dinero. Lo que estamos haciendo es dedicar tiempo de forma humanitaria. Queremos ver si podemos detener las matanzas”.
El mandatario ucranio se reunió durante dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia después de que Trump lo acusó de no haber leído la propuesta estadunidense para poner fin al conflicto.
El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucranio, al canciller federal alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar en el fin de la guerra.
Los aliados de Zelensky se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance.
Antes del encuentro, Merz se manifestó “escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí”.
Macron señaló que “el problema principal es lograr una convergencia” entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.
Según el dirigente francés, esa convergencia sería necesaria “para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva”.
En concordancia con Macron, el presidente ucranio aseveró que “hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadunidenses, y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes”.
Un alto funcionario indicó a Afp que la cuestión territorial sigue siendo “la más problemática” para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa.
“Putin no quiere firmar ningún acuerdo si Ucrania no cede territorios en Donbás”, región del este de ese país tomada parcialmente por las tropas rusas, agregó la fuente.
Tras las reuniones, Zelensky afirmó en una rueda de prensa en línea que su gobierno no tiene el derecho legal ni moral de ceder territorios ucranios a Rusia.
Antes de recibir a Zelensky, Starmer insistió en que no lo presionaría a que acepte el acuerdo impulsado por Trump.
Los dirigentes también abordaron el tema del uso de los activos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania.
El ejecutivo de la Unión Europea presentó un plan para recurrir a los activos rusos congelados en el viejo continente, pero choca con las reticencias de Bélgica, donde tiene su sede la sociedad Euroclear, que posee unos 244 mil millones de dólares en activos rusos, de los casi 274 mil millones en la UE.