China rechaza injerencia extranjera
Respuestas a la nueva doctrina de seguridad de Donald Trump
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 27
Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, advirtió ayer a Estados Unidos que no interfiera en los asuntos de ese continente y sostuvo que sólo sus ciudadanos pueden decidir qué partidos deben gobernarlos, tres días después de que la administración del presidente Donald Trump publicó su nueva estrategia de seguridad nacional.
Costa aseguró que es “bueno” que la nueva doctrina estadunidense describa a los países europeos como aliados, pero agregó que “los aliados no amenazan con interferir en las elecciones políticas internas. No podemos aceptar la amenaza de interferencia en la vida política europea. Estados Unidos no puede remplazar a los ciudadanos europeos en la elección de cuáles son los partidos buenos o malos”.
Subrayó que la visión de la libertad de expresión es diferente en la Unión Europea y en Estados Unidos, y señaló que “no puede haber libertad de expresión sin libertad de información. No habría libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos en Estados Unidos”.
Más tarde, el magnate republicano aseguró que Europa va “por muy mal camino”, tras la publicación de su doctrina en la que criticó al continente por la migración masiva. El documento sostiene que enfrenta la “desaparición de la civilización” europea debido al fenómeno migratorio.
“Europa debe tener mucho cuidado. (Ellos) están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa”, expresó Trump a periodistas en la Casa Blanca. Agregó que “es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Están tomando muy mal camino”.
Por su parte, China ratificó su compromiso con la defensa de su soberanía y rechazó la “injerencia externa”, en alusión las nueva estrategia de seguridad estadunidense, que plantea aumentar el poder militar para disuadir un posible conflicto con Pekín por Taiwán.
“Taiwán es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos, y China no admite injerencias externas”, aseveró Guo Jiakun, portavoz de la cancillería china, a la prensa al preguntarle por el documento que resucita la Doctrina Monroe.
“La parte estadunidense debería tratar la cuestión de Taiwán con la máxima prudencia y dejar de consentir y apoyar a las fuerzas separatistas ‘independentistas’ de Taiwán que buscan la independencia por la fuerza o se resisten a la reunificación por la fuerza”, agregó.
Guo apuntó que el gigante asiático estaba dispuesto a trabajar con Washington para promover lazos estables y al mismo tiempo salvaguardar su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.
La nueva hoja de ruta de seguridad global de Trump eliminó cualquier referencia a la desnuclearización de Corea del Norte como objetivo, una medida que alimenta las especulaciones de que Washington podría estar tratando de aumentar las posibilidades de un avance diplomático con Piongyang en 2026.
El objetivo de acabar con la amenaza nuclear de Corea del Norte había sido una constante en la estrategia de seguridad nacional de todos los presidentes estadunidenses desde la aparición del programa norcoreano en 2003, pero no aparecía en ninguna parte del nuevo documento de la Casa Blanca.