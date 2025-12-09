▲ El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, afirmó que es bueno tener aliados, pero no deben amenazar con interferir en las elecciones internas ni en la vida política. Foto Afp

Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, advirtió ayer a Estados Unidos que no interfiera en los asuntos de ese continente y sostuvo que sólo sus ciudadanos pueden decidir qué partidos deben gobernarlos, tres días después de que la administración del presidente Donald Trump publicó su nueva estrategia de seguridad nacional.

Costa aseguró que es “bueno” que la nueva doctrina estadunidense describa a los países europeos como aliados, pero agregó que “los aliados no amenazan con interferir en las elecciones políticas internas. No podemos aceptar la amenaza de interferencia en la vida política europea. Estados Unidos no puede remplazar a los ciudadanos europeos en la elección de cuáles son los partidos buenos o malos”.

Subrayó que la visión de la libertad de expresión es diferente en la Unión Europea y en Estados Unidos, y señaló que “no puede haber libertad de expresión sin libertad de información. No habría libertad de expresión si se sacrifica la libertad de información de los ciudadanos para defender a los oligarcas tecnológicos en Estados Unidos”.

Más tarde, el magnate republicano aseguró que Europa va “por muy mal camino”, tras la publicación de su doctrina en la que criticó al continente por la migración masiva. El documento sostiene que enfrenta la “desaparición de la civilización” europea debido al fenómeno migratorio.

“Europa debe tener mucho cuidado. (Ellos) están haciendo muchas cosas. Queremos mantener a Europa como Europa”, expresó Trump a periodistas en la Casa Blanca. Agregó que “es muy malo para la gente. No queremos que Europa cambie tanto. Están tomando muy mal camino”.