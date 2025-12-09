Prensa Latina

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 26

Al cumplirse un año de la detención por soldados de cuatro menores, quienes fueron hallados muertos después cerca de una base militar en Guayaquil, Ecuador, familiares y pobladores se manifestaron ayer para exigir justicia. La fiscalía pidió 34 años y ocho meses de prisión para los involucrados en el asesinato de los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11. El hecho ocurrió en medio del conflicto armado declarado en enero de 2024 por el presidente Daniel Noboa.