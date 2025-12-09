Martes 9 de diciembre de 2025, p. 26
La Habana., El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó ayer a “privación perpetua de libertad” al ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, tras ser declarado culpable de espionaje y corrupción en una primera causa penal.
Además, Gil fue condenado a una sanción de 20 años de cárcel en un segundo juicio por “los delitos de cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, así como tráfico de influencias y evasión fiscal”, informó el órgano judicial.
“Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales”, aseveró el tribunal en una nota publica en su página web.
Agregó que recibió “dinero de firmas extranjeras y sobornó a otros funcionarios para legalizar la adquisición de bienes”.
El ex funcionario dispone de un plazo de 10 días para impugnar las sentencias. En el caso de la sanción de cadena perpetua, la legislación cubana establece un recurso automático, lo que implicará obligatoriamente un segundo juicio.
Destituido en febrero de 2024 por el presidente Miguel Díaz-Canel, Gil no fue visto más, hasta los juicios.