Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 26

La Habana., El Tribunal Supremo Popular de Cuba condenó ayer a “privación perpetua de libertad” al ex ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil, tras ser declarado culpable de espionaje y corrupción en una primera causa penal.

Además, Gil fue condenado a una sanción de 20 años de cárcel en un segundo juicio por “los delitos de cohecho para cometer falsificación de documentos públicos, así como tráfico de influencias y evasión fiscal”, informó el órgano judicial.

“Alejandro Miguel Gil Fernández, mediante un actuar corrupto y simulador, se aprovechó de las facultades otorgadas por las responsabilidades que asumió para obtener beneficios personales”, aseveró el tribunal en una nota publica en su página web.