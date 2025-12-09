Aldo Anfossi

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 26

Santiago. Chile entró en la recta final de la carrera presidencial cuyo desenlace ocurrirá el domingo 14, cuando en segunda vuelta se enfrenten la militante comunista y abanderada de la centro izquierda, Jeannette Jara, y el republicano José Antonio Kast, un fanático religioso partidario de la dictadura de Augusto Pinochet (1973/90) que llega como favorito.

La oficialista, quien hace un mes venció en primera vuelta con 26.85 por ciento, tiene un panorama muy difícil porque la suma de votos que obtuvo Kast (23.92 por ciento) más las otras dos candidatos derechistas, le dieron al sector casi 51 por ciento de las preferencias.

Es probable que pocos electores conservadores opten por migrar a la candidatura de Jara.

Sabedora de eso, la aspirante –de 51 años, administradora pública y ex ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric– se volcó a una campaña dura con ataques a Kast como un riesgo para los derechos sociales de los que fue gestora: reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales –una conquista muy valorada– y la reforma previsional, cuyo sello solidario agrietó el modelo de ahorro individual, permitiendo el incremento a la pensión básica de 2 millones de personas.

La semana pasada, en un debate radial que tuvo 4.5 millones de oyentes, Jara cargó fuerte contra el equipo de Kast y denunció a su potencial ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al recordar que fue sancionado porque ideó la “colusión del pollo”, un acuerdo ilegal entre empresas avícolas y supermercados entre 2008 y 2011 para fijar precios.

“Tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. Tú te jodes a la gente. El punto es que los amparas en tu equipo”, le espetó ella.

Quiroz figura además en la “colusión de las farmacias”, cuando acordaron el precio de 200 medicamentos esenciales en 2007 y 2008.

Jara tendrá oportunidad de mantener su ofensiva este martes, en un debate televisivo.

Kast, de 59 años, abogado, padre de nueve hijos, es postulado por tercera vez, antes en 2017 y 2021. Su campaña, además de culpar al actual mandatario de cuanto mal padece el país y de asociarlo a su rival –“Jara es Boric y Boric es Jara”, afirmó este domingo– se basa en un discurso antimigrante, con la promesa de sacar a 330 mil en situación irregular.