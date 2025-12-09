Ap

La Habana., El gobierno cubano desmintió ayer las declaraciones de un ex jefe de inteligencia militar venezolano que acusó a las autoridades de La Habana de estar involucradas en operaciones de narcotráfico junto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Al mismo tiempo negó las versiones de que hubiera contactos entre funcionarios de Cuba y Estados Unidos relacionadas con una eventual salida de Maduro del poder en Venezuela.

“Cuba rechaza por absurdos y falsos los reportes de prensa que afirman sobre supuestos contactos entre funcionarios cubanos y del gobierno estadunidense para abordar asuntos internos que sólo competen al gobierno de Venezuela”, expresó la vicecanciller isleña, Josefina Vidal, en una declaración escrita a The Associated Press.

“Cuba rechaza los intentos de manchar su limpio historial de lucha por la paz en América Latina y el Caribe, y contra el tráfico de drogas”, agregó la funcionaria.

“Agencias especializadas estadunidenses conocen de primera mano la efectividad de Cuba en el combate al narcotráfico”, sostuvo.

La semana pasada, medios de prensa, principalmente en Estados Unidos y Venezuela, dieron cuenta de una carta escrita por el ex general venezolano Hugo Carvajal Barrios, ex director de Inteligencia Militar y diputado de la Asamblea Nacional de su país, sobre los supuestos vínculos entre La Habana y Caracas para enviar cocaína a territorio estadunidense.