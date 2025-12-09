Denuncian 892 casos de coacción del voto por mafias
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 25
Tegucigalpa. La ventaja que el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía frente al contendiente del centrista Liberal, Salvador Nasralla, se acortó ayer en la tarde tras reanudarse el escrutinio en las elecciones presidenciales de Honduras, después de tres días de que el sistema estuvo detenido.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que con 91.62 por ciento de las actas escrutadas, Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien es respaldado abiertamente por Donald Trump, tenía 40.10 por ciento de los votos, frente a 39.72 del presentador de televisión Nasralla.
La diferencia de sufragio entre ambos se redujo a poco más de 11 mil 200 votos, en comparación con los 20 mil que los separaban al reanudarse el escrutinio por la mañana.
Más atrás figura la candidata del oficialista Libre, la ex ministra izquierdista Rixi Moncada, con 19.16 por ciento de las preferencias y la mitad de votos que obtuvieron sus contrincantes.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció en un comentario en X la reanudación del conteo tras “realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de auditoría externa)” y que los datos estaban actualizándose en la “divulgación de resultados”.
“Candidatos y candidatas deben estar pendientes y, en su caso, presentar las impugnaciones que correspondan de acuerdo con la ley", agregó. El viernes, cuando se detuvo el conteo de votos, el porcentaje de actas escrutadas era de 88.02, ligeramente superior al del lunes por la mañana. El CNE seguía sin explicar cómo había sucedido esto.
La comisionada presidenta del Sistema Nacional de Emergencias 911 (SNE-911), Miroslava Cerpas, afirmó que el crimen organizado alteró las elecciones, de acuerdo con cientos de denuncias hechas por la población a ese servicio de auxilio.
“Son 892 audios de llamadas recibidas al Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se denuncia intimidación, coacción del crimen organizado, compra y venta de votos, alteración al proceso electoral, secuestro de material comicial, decomiso de documentos de identificación para votar”, aseguró Cerpas.
La fiscalía giró una orden de aprehensión contra el ex mandatario Juan Orlando Hernández, por “lavado de dinero y fraude”.
Hernández purgaba una sentencia de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, pero fue indultado por el presidente de ese país, Donald Trump, hace una semana.