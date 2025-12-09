Reuters

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 25

Tegucigalpa. La ventaja que el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry Asfura, mantenía frente al contendiente del centrista Liberal, Salvador Nasralla, se acortó ayer en la tarde tras reanudarse el escrutinio en las elecciones presidenciales de Honduras, después de tres días de que el sistema estuvo detenido.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) señaló que con 91.62 por ciento de las actas escrutadas, Asfura, ex alcalde de Tegucigalpa de 67 años y quien es respaldado abiertamente por Donald Trump, tenía 40.10 por ciento de los votos, frente a 39.72 del presentador de televisión Nasralla.

La diferencia de sufragio entre ambos se redujo a poco más de 11 mil 200 votos, en comparación con los 20 mil que los separaban al reanudarse el escrutinio por la mañana.

Más atrás figura la candidata del oficialista Libre, la ex ministra izquierdista Rixi Moncada, con 19.16 por ciento de las preferencias y la mitad de votos que obtuvieron sus contrincantes.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, anunció en un comentario en X la reanudación del conteo tras “realizarse las acciones técnicas necesarias (acompañadas de auditoría externa)” y que los datos estaban actualizándose en la “divulgación de resultados”.