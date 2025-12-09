Abusos horrorosos en las detenciones: AI
Bajan la aprobación de las políticas contra extranjeros y la aceptación del presidente Trump
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 25
Washington y Nueva York., Más de un tercio de los arrestados por efectivos de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los primeros nueve meses del gobierno de Donald Trump fueron mexicanos, mientras los sondeos registran una oposición creciente a las políticas contra extranjeros de la Casa Blanca.
Aproximadamente, 90 por ciento de las más de 220 mil personas arrestadas por el ICE eran hombres, la mayoría de entre 25 y 45 años de edad. Los mexicanos representaron el grupo más grande del total de detenidos, unos 85 mil, seguidos por guatemaltecos, 31 mil, y hondureños, 24 mil, según datos oficiales del gobierno federal reportados por NBC News.
A pesar que Washington insiste en que su enfoque es arrestar y deportar a criminales, 75 mil del total no tienen historial penal. “Contradice lo que asegura el gobierno que van por los peores”, comentó Ariel Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute, a NBC News.
Los nuevos datos sugieren que el ICE arrestó en promedio a 824 personas por día durante ese periodo, una cifra que es más del doble de lo que logró el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, es mucho menor a la meta de 3 mil detenciones diarias que Stephen Miller, subjefe del gabinete y arquitecto de las políticas antimigrantes, fijó como meta oficial.
“El Departamento de Seguridad Interna (DHS) arresta y detiene de manera arbitraria a una escala masiva”, reportó Detention Watch Network, agrupación civil que monitorea a las autoridades en torno a la aprehensión de personas.
“Este año se ha elevado el número de reportes de muertes, negligencia médica, aislamiento, hacinamiento, falta de alimento y transferencias excesivas en detención que rompen lazos (de los detenidos) con sus seres queridos y las redes de apoyo”, adviritió.
Con datos oficiales, Detention Watch Network agregó que se han registrado por lo menos 25 muertes de detenidos bajo custodia del ICE desde enero. “Éste ha sido el año más mortífero en la custodia de esa agencia en décadas”.
Amnistía Internacional (AI), en un informe emitido a principios de diciembre, acusó que hay abusos “horrorosos” de derechos humanos en el ahora famoso centro de detención Alcatraz de los caimanes en Florida. “La gente arbitrariamente detenida en ahí vive en condiciones inhumanas e insalubres, como escusados que se derraman con materia fecal hacia donde las personas duermen, acceso limitado a regaderas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces prendidas las 24 horas al día, pobre calidad de alimento y agua, y falta de privacidad. Entrevistados compartieron que el acceso a la atención médica es inconsistente, inadecuada o negada por completo, lo que coloca a individuos en serio riesgo de daños físicos y mentales”, reporta Amnistía en su informe.
Después de entrevistar a varios de los detenidos, Amnistía acusó que algunos han sido colocados en una “estructura como jaula”, de 60 por 60 centímetros, durante horas, expuestos a los elementos sin agua y sus pies encadenados a la tierra en un proceso que “llega a ser tortura”.
El Detention Watch Network también documentó esfuerzos ilegales para minar el programa para evitar la deportación de jóvenes y embarazadas. “Dos categorías de gente que enfrentan arrestos ilegales, violaciones al debido proceso y separación permanente de sus comunidades y familias, incluidos quienes recibieron la protección contra expulsiones y de mujeres que recientemente dieron a luz”.
El gobierno informa que hasta el 3 de diciembre tenía registrados un total de 65 mil 735 inmigrantes detenidos, con otros 182 mil bajo vigilancia en el “programa de alternativas a la detención” del ICE.
La oposición a las redadas y detenciones de inmigrantes entre la población aumentó. Casi dos tercios de los votantes en este país –a fines de noviembre– indicaron que desaprueban las políticas sobre inmigración de este presidente, comparado con 51 por ciento que rechazaron estos programas en febrero de 2025.
Aunque el apoyo para las medidas antimigrantes sigue siendo alto entre republicanos, casi dos tercios de los votantes independientes –un bloque crítico para las próximas elecciones– se opone.
Estos resultados contribuyen al declive en la tasa de aprobación del presidente. A principios de diciembre, la encuestadora Gallup reportó que la aceptación del mandatario se desplomó sólo a 36 por ciento, el nivel más bajo de su segundo periodo.