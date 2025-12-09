▲ Organizaciones civiles estadunidenses denunciaron más muertes y negligencia médica en aprehensiones de personas sin documentos. En la imagen, agentes del ICE interceptan a un hombre en una oficina de migración en Nueva York. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 25

Washington y Nueva York., Más de un tercio de los arrestados por efectivos de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los primeros nueve meses del gobierno de Donald Trump fueron mexicanos, mientras los sondeos registran una oposición creciente a las políticas contra extranjeros de la Casa Blanca.

Aproximadamente, 90 por ciento de las más de 220 mil personas arrestadas por el ICE eran hombres, la mayoría de entre 25 y 45 años de edad. Los mexicanos representaron el grupo más grande del total de detenidos, unos 85 mil, seguidos por guatemaltecos, 31 mil, y hondureños, 24 mil, según datos oficiales del gobierno federal reportados por NBC News.

A pesar que Washington insiste en que su enfoque es arrestar y deportar a criminales, 75 mil del total no tienen historial penal. “Contradice lo que asegura el gobierno que van por los peores”, comentó Ariel Ruiz Soto, analista del Migration Policy Institute, a NBC News.

Los nuevos datos sugieren que el ICE arrestó en promedio a 824 personas por día durante ese periodo, una cifra que es más del doble de lo que logró el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, es mucho menor a la meta de 3 mil detenciones diarias que Stephen Miller, subjefe del gabinete y arquitecto de las políticas antimigrantes, fijó como meta oficial.

“El Departamento de Seguridad Interna (DHS) arresta y detiene de manera arbitraria a una escala masiva”, reportó Detention Watch Network, agrupación civil que monitorea a las autoridades en torno a la aprehensión de personas.

“Este año se ha elevado el número de reportes de muertes, negligencia médica, aislamiento, hacinamiento, falta de alimento y transferencias excesivas en detención que rompen lazos (de los detenidos) con sus seres queridos y las redes de apoyo”, adviritió.

Con datos oficiales, Detention Watch Network agregó que se han registrado por lo menos 25 muertes de detenidos bajo custodia del ICE desde enero. “Éste ha sido el año más mortífero en la custodia de esa agencia en décadas”.

Amnistía Internacional (AI), en un informe emitido a principios de diciembre, acusó que hay abusos “horrorosos” de derechos humanos en el ahora famoso centro de detención Alcatraz de los caimanes en Florida. “La gente arbitrariamente detenida en ahí vive en condiciones inhumanas e insalubres, como escusados que se derraman con materia fecal hacia donde las personas duermen, acceso limitado a regaderas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces prendidas las 24 horas al día, pobre calidad de alimento y agua, y falta de privacidad. Entrevistados compartieron que el acceso a la atención médica es inconsistente, inadecuada o negada por completo, lo que coloca a individuos en serio riesgo de daños físicos y mentales”, reporta Amnistía en su informe.