Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 31

Oaxaca, Oax., Habitantes del ayuntamiento de Santiago del Río acusaron a la presidenta municipal, Lourdes González López, de pretender imponer en la alcaldía a su hermana Karina en las elecciones que se realizarán el próximo domingo en la localidad, bajo el régimen de Sistema Normativo Indígena.

Los inconformes acusaron que la alcaldesa ha buscado prohibir la participación de probables contendientes. Agregaron que el pasado 23 de noviembre se tenían programados los comicios para renovar a la autoridad municipal, pero fue suspendida debido a que los pobladores no respaldaron a la edil ni a su hermana, quien trabaja como delegada de los Siervos de la Nación y también es presidenta del Sistema para el Desarrollo Intregral de la Familia municipal.

Beatriz Navarrete Casas, vecina de la localidad, indicó que la alcaldesa buscaba relegirse, pero no hay opción de ratificación en el cargo, por esa causa pretendió imponer a su consanguínea y también intentó impedir el acceso a la asamblea a posibles contendientes con amenazas y agresiones.