Martes 9 de diciembre de 2025, p. 31
Oaxaca, Oax., Habitantes del ayuntamiento de Santiago del Río acusaron a la presidenta municipal, Lourdes González López, de pretender imponer en la alcaldía a su hermana Karina en las elecciones que se realizarán el próximo domingo en la localidad, bajo el régimen de Sistema Normativo Indígena.
Los inconformes acusaron que la alcaldesa ha buscado prohibir la participación de probables contendientes. Agregaron que el pasado 23 de noviembre se tenían programados los comicios para renovar a la autoridad municipal, pero fue suspendida debido a que los pobladores no respaldaron a la edil ni a su hermana, quien trabaja como delegada de los Siervos de la Nación y también es presidenta del Sistema para el Desarrollo Intregral de la Familia municipal.
Beatriz Navarrete Casas, vecina de la localidad, indicó que la alcaldesa buscaba relegirse, pero no hay opción de ratificación en el cargo, por esa causa pretendió imponer a su consanguínea y también intentó impedir el acceso a la asamblea a posibles contendientes con amenazas y agresiones.
Explicó que la asamblea se canceló y fue reprogramada para el 14 de diciembre. “Tenemos temor de que pueda haber represalias, primero en contra de quienes se han opuesto a ella, pues el 23 de noviembre se buscó impedir el acceso a cerca de 20 personas, entre ellas los aspirantes que fueron elegidos por los habitantes”, dijo.
Los vecinos señalaron que la presidenta municipal generó dos listas de asistencia. En una se registraron quienes han participado en las actividades de la comunidad, mientras en la otra se apuntaron quienes no lo han hecho, acción con la que se busca impedir su participación y que sean votados, lo cual es ilícito, pues sus derechos están siendo trasgredidos.
Acusaron que Karina González los amenazó con cancelar los programas sociales si no las apoyan en la elección.
Los ciudadanos pidieron al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado, así como al gobierno de Oaxaca, que resguarde el proceso, ya que existe el riesgo que ocurran actos de violencia.