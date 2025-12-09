Iván Evair Saldaña

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló ayer los “cobros desproporcionados y diferenciados” que el municipio de Oaxaca imponía a las personas trabajadoras sexuales por acceder a servicios médicos en el Centro Municipal de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual. La tarifa, incluida por el Congreso estatal en la Ley de Ingresos vigente de la capital del estado, fue aplicada directamente a este grupo todo el año.

Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, quien determinó que ese cobro violaba los principios de legalidad tributaria, seguridad jurídica y no discriminación.

La norma establecía un cobro más alto (96.16 pesos) para quienes ejercen la prostitución en casas de citas, centros nocturnos y otros lugares, mientras el costo era más bajo para quienes trabajaran en la calle y bares (63.35 pesos).

“El pago de ese derecho de forma diferenciada para personas trabajadoras sexuales no es otra cosa que un acto de discriminación institucional, porque cuando el Estado cobra tarifas distintas para recibir el mismo servicio según la persona de que se trate, a que se dedique o dónde labore, las coloca en una categoría diferente y las estigmatiza por dedicarse a una actividad en particular y por trabajar en un lugar determinado”, dijo la ministra Loretta Ortiz.