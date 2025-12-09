De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 31

Un enfrentamiento entre efectivos del ejército de Guatemala y un supuesto grupo armado mexicano que incursionó en territorio centroamericano, en los poblados Huehuetenango y San Marcos, al sureste del país vecino, dejó un muerto y un soldado herido.

En un comunicado, Pamela Figueroa, vocera de las fuerzas armadas de Guatemala, explicó que el incidente habría dejado un oficial herido en una de sus extremidades inferiores, pero se encontraba fuera de peligro.

“Presuntos grupos armados ingresaron al territorio nacional, específicamente en la línea divisoria Guatemala-México”, detalló.

Indicó que los agresores realizaron disparos en contra de diversas comunidades, pero soldados que realizaban recorridos de rutina respondieron, lo que “suscitó el enfrentamiento”.

Agregó la funcionaria que efectivos militares reforzaron las operaciones en esa zona, lo cual permitió la localización de “armamento, explosivos y accesorios, así como equipo de vigilancia conocido como drones”.

En tanto, la Secretaría de Educación de Tamaulipas informó que debido a la inseguridad que se registra en la entidad, han sido reubicados profesores de escuelas de educación básica en los municipios fronterizos de Reynosa, Matamoros y Río Bravo.