Tapachula, Chis., Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, pretendió encubrir a sus agentes luego de la muerte de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, durante una persecución policial ocurrida el pasado 15 de mayo, cuando se efectuaron protestas estudiantiles, consideró la secretaria de Gobierno estatal, Dulce Rodríguez Ovando.
La funcionaria exhibió que Aparicio Avendaño violó el debido proceso en las investigaciones por el deceso del joven Jesús Alaín Vázquez Pérez. “El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones, sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, señaló Rodríguez Ovando en un comunicado leído en un video.
La secretaria de Gobierno recordó que con base en la carpeta de investigación 947-101-0205-2025, fueron detenidos y están sujetos a proceso dos agentes de la Guardia Estatal, identificados como Refugio N y Rubicel N.
Accidente provocado por estudiantes: fiscal
La noche que falleció el estudiante, mientras era perseguido por policías estatales que se trasladaban a bordo de patrullas, el secretario de Seguridad apareció en un video señalando que había sido un accidente en un intento por evadir su responsabilidad, recordó Dulce Rodríguez.
“Fue un accidente provocado por estas mismas personas (los estudiantes)”, dijo Aparicio Avendaño al exhibir la persecución policial.
Sin embargo, la fiscalía de Chiapas dijo, tras la detención de los dos policías, que los elementos no cumplieron con los protocolos básicos para el uso de la fuerza pública.
La funcionaria estatal aseguró que continuarán las investigaciones bajo los principios de imparcialidad, transparencia y justicia. “El gobierno de la entidad garantiza la legalidad. Se hará justicia conforme a derecho”, remató.