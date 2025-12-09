Édgar H. Clement

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 31

Tapachula, Chis., Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, pretendió encubrir a sus agentes luego de la muerte de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá, durante una persecución policial ocurrida el pasado 15 de mayo, cuando se efectuaron protestas estudiantiles, consideró la secretaria de Gobierno estatal, Dulce Rodríguez Ovando.

La funcionaria exhibió que Aparicio Avendaño violó el debido proceso en las investigaciones por el deceso del joven Jesús Alaín Vázquez Pérez. “El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones, sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, señaló Rodríguez Ovando en un comunicado leído en un video.

La secretaria de Gobierno recordó que con base en la carpeta de investigación 947-101-0205-2025, fueron detenidos y están sujetos a proceso dos agentes de la Guardia Estatal, identificados como Refugio N y Rubicel N.