Irene Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 30

Mazatlán, Sin., Integrantes de seis organizaciones sociales, en su mayoría mujeres, tomaron durante cinco horas las instalaciones del Congreso de Sinaloa, para exigir que se modificara la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026, por la cual que se anuló el financiamiento al Proyecto de Mujeres Rurales, así como a los programas de Semillas de Sorgo Temporaleras y de Siniestros Agropecuarios.

Los inconformes, quienes se apoderaron del recinto legislativo ayer a las 9 horas y se retiraron a las 14 horas, colocaron candados en las entradas y salidas.

Guadalupe Montes, del grupo Brigada Popular, explicó que con la protesta se buscó incluir en el presupuesto estatal del año entrante apoyos para proyectos de mujeres rurales, mismos que fueron ignorados en el dictamen aprobado. Asimismo, recordó que el año anterior se destinaron 25 millones de pesos en apoyos a las zonas de temporal.