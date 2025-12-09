Martes 9 de diciembre de 2025, p. 30
Mazatlán, Sin., Integrantes de seis organizaciones sociales, en su mayoría mujeres, tomaron durante cinco horas las instalaciones del Congreso de Sinaloa, para exigir que se modificara la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026, por la cual que se anuló el financiamiento al Proyecto de Mujeres Rurales, así como a los programas de Semillas de Sorgo Temporaleras y de Siniestros Agropecuarios.
Los inconformes, quienes se apoderaron del recinto legislativo ayer a las 9 horas y se retiraron a las 14 horas, colocaron candados en las entradas y salidas.
Guadalupe Montes, del grupo Brigada Popular, explicó que con la protesta se buscó incluir en el presupuesto estatal del año entrante apoyos para proyectos de mujeres rurales, mismos que fueron ignorados en el dictamen aprobado. Asimismo, recordó que el año anterior se destinaron 25 millones de pesos en apoyos a las zonas de temporal.
Agregó que Brigada Popular estableció comunicación con el diputado local morenista Ambrocio Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, para establecer una mesa de diálogo.
Mientras se realizaba la movilización, una comisión fue recibida por María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Coordinación Política del Congreso.
Guadalupe Montes aseguró que en su reunión con los legisladores morenistas Guerra Ochoa, Ambrocio Chávez y Serapio Rendón, lograron reasignar 15 millones de pesos para los programas arriba citados.
En la protesta también participaron integrantes del Movimiento Rural Transformador, la Unión Agrícola Regional de Sinaloa, Unión General de Obreros y Campesinos de México, Frente de Defensa Sinaloense de Mujeres Agropecuarias y Pesqueras, así como del Frente de Defensa de los Productores Agrícolas.