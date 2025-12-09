Néstor Jiménez

Una veintena de integrantes de la Unión Campesina Zapatista, Coordinadora Nacional Plan de Ayala, iniciaron ayer un plantón frente a la sede de la Secretaría de Gobernación, para exigir que se realicen censos en varias zonas de Veracruz afectadas por las lluvias de los pasados meses.

Afirman que al menos en cinco municipios (Ilamatlán, Texcatepec, Huayacocotla, Zontecomatlán y Zacualpan) prácticamente no se registró a nadie, y cientos de familias que perdieron sus casas y cultivos siguen sin recibir apoyo.

“Hubo muchas afectaciones en la zona norte del estado de Veracruz, en las áreas más marginadas de Veracruz, y desgraciadamente hay comunidades que no fueron registradas. En las que sí hubo censo, acudieron con los allegados a partidos de gobierno de los municipios, y esos fueron los que censaron sin haber sido afectados”, sostuvo Marina Martínez López, representante de esa agrupación.

En cambio, dijo, “a los que realmente fueron afectados, que perdieron casas, parcelas y milpas”, no se les incluyó en el censo. Martínez López aseveró que son miles de familias que están en esa situación.