Alfredo Valadez, Jesús Estrada y Saúl Maldonado

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 29

Productores de frijol de Zacatecas, Chihuahua y Durango se hallan exasperados contra el gobierno federal que no ha puesto en operación la mayoría de los centros de acopio para almacenar la leguminosa obtenida en el ciclo agrícola recién finalizado, a pesar de que existen compromisos y acuerdos para acumular el grano firmados hace un mes.

Al momento, los más de 60 mil cultivadores de frijol de Zacatecas enfrentan una grave crisis, en un año de cosecha extraordinariamente bueno: se produjeron más de 350 mil toneladas de la leguminosa, lo que confirma el liderazgo nacional de la entidad en la producción del grano, dilema que comparten con sus similares de Durango y Chihuahua, que son los números dos y tres en plantaciones de frijol.

Lo más grave es que el problema se acumula desde el año pasado, ya que la mayoría de las bodegas habilitadas, al menos 52 centros de acopio, no pueden abrirse para recibir nuevos cargamentos de la leguminosa, porque aún tienen almacenadas más de 20 mil toneladas de 2024. Por cuestiones técnicas y de sanidad, no deben “juntarse”.

Los labriegos nuevamente señalan como responsable al gobierno federal.

Líderes y dirigentes advierten que el problema es el centralismo burocrático de María Luisa Albores, titular de Alimentación para el Bienestar (antes Selgamex), dependencia federal que sólo en el caso de Zacatecas requiere más de mil 800 millones de pesos para comenzar a adquirir un porcentaje de aproximadamente 30 por ciento de la cosecha total del presente ciclo agrícola.

Problema crítico

El problema es crítico porque las autoridades federales, en coordinación con el gobierno estatal, tienen más de un mes de retraso en el comienzo del acopio de frijol.

Las cosechas se levantan en octubre. Dos dependencias en particular, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría del Campo estatal se habían comprometido a entregar decenas de miles de costales nuevos para el acopio de frijol el 3 de noviembre, y el inicio del acopio de unas 120 mil toneladas de las 350 mil toneladas cosechadas sería el 10 de diciembre, así lo anunció en un acto público el gobernador morenista David Monreal Ávila. Pero los costales no se entregaron, ni los centros de acopio se abrieron.