Aumentan precios de fletes, fertilizantes y salarios
Reciben hasta 12 pesos por kilo, insuficientes para los costos de la cosecha
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 29
Los productores de frijol enfrentan una nueva crisis. Si bien la cosecha de frijol del ciclo primavera-verano 2025 avanza, según datos oficiales, con un volumen superior al del año pasado, generando una mayor oferta, se da en un contexto de precios bajos para ellos, presionados aún más por la constante importación de este alimento básico desde Estados Unidos.
En el campo, según muestran reportes, los agricultores reciben entre nueve y 12 pesos por kilogramo de frijol (dependiendo la variedad), monto que no alcanza para cubrir los elevados costos de producción a raíz del alza en los precios de fletes, fertilizantes y salarios. A lo anterior se suma la preferencia por el que es cosechado del otro lado de la frontera, que llega a la Central de Abasto a un precio final de entre 15 y 16 pesos por kilo.
Estos precios bajos no llegan al consumidor final, que paga hasta 400 por ciento más respecto a lo que reciben los productores. Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), mientras el precio pagado al productor de frijol negro es de 10 pesos, en los supermercados se vende en casi 48 pesos el kilo, diferencia que queda en manos de los intermediarios.
Todas las variedades siguen esta tendencia, por ejemplo, el kilogramo de frijol pinto se paga al productor en 12.2 pesos por kilo, mientras que el consumidor lo paga a 39.9 pesos; en tanto, el que es claro se paga a 15 pesos mientras las familias lo deben adquirir a 55.8 pesos el kilogramo; en tanto, el kilogramo de frijol azufrado se paga al productor en 21.5 pesos, al tiempo que es ofertado al consumidor en 57.3 pesos.
En Zacatecas, Durango y Chihuahua, la cosecha se paga incluso a 10 pesos el kilogramo, lo que ha detonado inconformidad y protestas.
En el frijol, explicó Juan Carlos Anaya, director general del GCMA, el gobierno federal tiene fijado un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, el cual se encuentra muy por encima de los niveles de mercado, por lo que no hay forma que toda la cosecha entre al programa.
Inclusive, dijo el especialista, absorber 70 por ciento de la producción nacional, a los precios internacionales actuales, implicaría un costo fiscal superior a los 7 mil 700 millones de pesos.
“No existe financiamiento suficiente para operar el programa, se requeriría un mecanismo extraordinarios de fonde (préstamos o pignoración), dado que se corre el riesgo de comprar caro, almacenar caro, y no poder comercializarlo oportunamente, generando pérdidas financieras”, explicó.
Según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la producción de frijol de México entre enero y octubre pasados se ubicó en un millón 200 mil toneladas, 15 por ciento más frente a un millón 16 mil toneladas del mismo periodo de 2024.
En lo que va del año, da cuenta GCMA, México importó alrededor de 233 mil toneladas de frijol, cantidad que no se necesita para satisfacer la demanda nacional, sino que se compra a productores de Estados Unidos, por considerar que tiene un precio atractivo.