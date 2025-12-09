Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 29

Los productores de frijol enfrentan una nueva crisis. Si bien la cosecha de frijol del ciclo primavera-verano 2025 avanza, según datos oficiales, con un volumen superior al del año pasado, generando una mayor oferta, se da en un contexto de precios bajos para ellos, presionados aún más por la constante importación de este alimento básico desde Estados Unidos.

En el campo, según muestran reportes, los agricultores reciben entre nueve y 12 pesos por kilogramo de frijol (dependiendo la variedad), monto que no alcanza para cubrir los elevados costos de producción a raíz del alza en los precios de fletes, fertilizantes y salarios. A lo anterior se suma la preferencia por el que es cosechado del otro lado de la frontera, que llega a la Central de Abasto a un precio final de entre 15 y 16 pesos por kilo.

Estos precios bajos no llegan al consumidor final, que paga hasta 400 por ciento más respecto a lo que reciben los productores. Según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), mientras el precio pagado al productor de frijol negro es de 10 pesos, en los supermercados se vende en casi 48 pesos el kilo, diferencia que queda en manos de los intermediarios.

Todas las variedades siguen esta tendencia, por ejemplo, el kilogramo de frijol pinto se paga al productor en 12.2 pesos por kilo, mientras que el consumidor lo paga a 39.9 pesos; en tanto, el que es claro se paga a 15 pesos mientras las familias lo deben adquirir a 55.8 pesos el kilogramo; en tanto, el kilogramo de frijol azufrado se paga al productor en 21.5 pesos, al tiempo que es ofertado al consumidor en 57.3 pesos.