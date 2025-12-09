▲ La cantante española Luz Casal en París, Francia, donde promocionó Me voy a permitir, su más reciente producción. Foto Afp

París. Desde clásicos del cancionero latinoamericano como Todo cambia hasta títulos rockeros, la española Luz Casal mezcla registros en su nuevo álbum, una combinación que le va bien desde hace años y una manera, para ella, de “crecer” como artista.

Su último trabajo, Me voy a permitir, incluye una decena de canciones, cinco nuevas y cinco versiones, algunas grandes clásicos, en su mayoría popularizados por mujeres.

Entre las adaptaciones, figuran el bolero Bravo, que tanto interpretaron las cubanas Olga Guillot o Celia Cruz, el fado Lágrima, de la portuguesa Amália Rodrigues, o la archiconocida Todo cambia, siempre recordada con la voz de la argentina Mercedes Sosa.

“Las versiones son parte de mi universo como intérprete”, dice Luz Casal a Afp en una entrevista en París durante la promoción en Francia del álbum, titulado ¡Bravo!

Para la artista, de 67 años, ese proceso creativo supone “poder meterte en una historia que no has vivido, pero que tienes la capacidad de imaginarte la situación, sacarle todo el significado a cada palabra y transformarlo como si lo hubieras vivido”.

Almodóvar

Pese a que en el inicio de su larga trayectoria, en los años 80, la cantante gallega era conocida por sus canciones rock, su encuentro con el cineasta Pedro Almodóvar cambiaría para siempre su repertorio y su carrera.

Su versión de Piensa en mí en la película Tacones lejanos (1991) del director manchego la catapultó a nivel internacional y hoy sigue siendo uno de sus temas más célebres.

La artista cuenta que cuando grabó el famoso bolero, en uno de los días “más felices” de su vida, se dijo saliendo del estudio junto con el coproductor: “No sé cómo nos recibirá la gente, pero creo que hemos hecho un trabajo excelente”.