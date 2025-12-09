Martes 9 de diciembre de 2025, p. 9
Luego de enfrentar un estado crítico de salud, falleció el guitarrista Tony Méndez, quien muchos años atrás abrió las puertas de Rockotitlán a diversas bandas, fue “pilar fundamental” de Kerigma durante más de cuatro décadas y “guardián de la escena independiente”.
La mítica agrupación mexicana se despidió de su colega con un mensaje en redes sociales: “Con mucha tristeza la familia Kerigma participa de la partida de nuestro hermano Tony Méndez, motor de la banda, que unió nuestro camino desde hace 44 años. Partió rodeado del amor de su familia y amigos. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas por la comunidad musical en esta etapa de su vida y nos mantenemos en pie para el evento en que celebraremos su vida y trayectoria. Hasta la vista, hermano Tony, ¡Kerigma para siempre!”
Apenas hace unos días su hijo Matías abrió una colecta en Gofundme para juntar recursos que serían “utilizados para enfermería, procedimientos, alimentación consciente y reubicación a un lugar más apto para su recuperación”.
En redes sociales y diversos portales se enfatizó la huella que dejó en el rock mexicano y su dedicación como promotor musical.
En el sitio web de ¡Billboard! recordaron la trayectoria de Méndez como integrante de Kerigma, banda fundada en 1984, su participación en el ya desaparecido sello discográfico Polygram y la fama que les llegó con la canción Tres lunares, incluida en el álbum Esquizofrenia (1991), “un himno generacional del rock en México”.
De Rockotitlán, se recordó que “fue cuna de bandas de rock en México y un recinto capitalino emblemático que recibió a grandes exponentes del género como Caifanes, Fobia y Molotov cuando apenas comenzaban a despegar sus carreras” en los años 80 y 90.
Colegas y amigos lamentaron el deceso del músico, como Panteón Rococó que publicó en sus redes sociales: “Lamentamos el fallecimiento de nuestro compañero musical Tony Méndez de Kerigma, con quien tuvimos la fortuna de coincidir cuando dirigía Rockotitlán. De parte de todos en Panteón Rococó, mandamos un solidario abrazo a su familia y seres queridos”.
El músico y cronista Sr. González describió a Kerigma en su libro 60 años de Rock Méxicano, vol II. 1980-1989: “Tocaban rock progresivo con raíces mexicanas, experimentando con tiempos en compases de 3/8 y 6/8. Sin embargo, sin perder el gusto por la narrativa fantástica y las estructuras elaboradas, las piezas fueron tomando un carácter más pop. De esa época fueron los temas Ojos mágicos, Laura y Pedro azul”.