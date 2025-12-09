▲ Tony Méndez abrió las puertas de Rockotitlán a muchas bandas, por lo que era considerado el “guardián de la escena independiente”. Foto Imagen tomada del Instagram de Kerigma

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 9

Luego de enfrentar un estado crítico de salud, falleció el guitarrista Tony Méndez, quien muchos años atrás abrió las puertas de Rockotitlán a diversas bandas, fue “pilar fundamental” de Kerigma durante más de cuatro décadas y “guardián de la escena independiente”.

La mítica agrupación mexicana se despidió de su colega con un mensaje en redes sociales: “Con mucha tristeza la familia Kerigma participa de la partida de nuestro hermano Tony Méndez, motor de la banda, que unió nuestro camino desde hace 44 años. Partió rodeado del amor de su familia y amigos. Agradecemos las muestras de solidaridad recibidas por la comunidad musical en esta etapa de su vida y nos mantenemos en pie para el evento en que celebraremos su vida y trayectoria. Hasta la vista, hermano Tony, ¡Kerigma para siempre!”

Apenas hace unos días su hijo Matías abrió una colecta en Gofundme para juntar recursos que serían “utilizados para enfermería, procedimientos, alimentación consciente y reubicación a un lugar más apto para su recuperación”.

En redes sociales y diversos portales se enfatizó la huella que dejó en el rock mexicano y su dedicación como promotor musical.

En el sitio web de ¡Billboard! recordaron la trayectoria de Méndez como integrante de Kerigma, banda fundada en 1984, su participación en el ya desaparecido sello discográfico Polygram y la fama que les llegó con la canción Tres lunares, incluida en el álbum Esquizofrenia (1991), “un himno generacional del rock en México”.