▲ Guillermo del Toro (en la imagen acompañado de la actriz Maribel Verdú) está en la terna de los Globos para Mejor Director por Frankenstein. Foto Afp

▲ Fotograma de Una batalla tras otra, cinta protagonizada por Leonardo Di Caprio, está postulada a nueve premios de los Globos de Oro.

Afp

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 8

Los Globos de Oro, que entrega la prensa extranjera en Hollywood, son una de las primeras ceremonias de entrega de premios que preceden a los Oscar. La transmisión de su edición 83 será el 11 de enero.

Entre las postulaciones que se anunciaron ayer está la de Guillermo del Toro a Mejor Director por Frankenstein, que sumó cinco menciones. La producción, protagonizada por Óscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, inicia así su camino en la temporada de premios. Diego Luna también sumó una nominación por su trabajo en Andor, en la categoría Mejor Actor de Drama en una serie de televisión, la segunda mención de su carrera en estos premios.

Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera la pelea por los Globos de Oro con nueve nominaciones. El drama familiar noruego Valor sentimental, protagonizado por Stellan Skarsgard, se posicionó en segundo lugar con ocho nominaciones, seguida por la cinta de terror de época Pecadores, que conquistó siete nominaciones.

Los Globos de Oro se consideran un termómetro para los Premios de la Academia y galardonan por separado dramas y comedias/musicales.

Una batalla tras otra, con fuerte carga política, despunta como la favorita en la categoría de comedia o musical, colocando además en la disputa por las estatuillas de actuación a sus estrellas DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor. Su director Paul Thomas Anderson también fue nominado en su categoría.

La sátira apocalíptica Bugonia, la más reciente producción de Yorgos Lanthimos, también peleará el premio a Mejor Película de Comedia, mientras que sus estrellas Emma Stone y Jesse Plemons fueron nominados por su actuación.

Ya Wicked: For Good, segunda parte de la taquillera adaptación cinematográfica del musical de Broadway, conquistó cinco nominaciones, pero ninguna en la categoría de mejor película del género.

En el rubro dramático, el anuncio trajo la sorpresiva avalancha de nominaciones para Valor sentimental, incluidas a mejor película dramática y extranjera, así como la oportunidad a su director Joachim Trier para buscar el Globo en su categoría y a los actores Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.

Pecadores, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan que mezcla vampiros, acción y música, arrancó la temporada con fuerza, al colarse en el tercer lugar de la disputa.