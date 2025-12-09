Martes 9 de diciembre de 2025, p. 8
Los Globos de Oro, que entrega la prensa extranjera en Hollywood, son una de las primeras ceremonias de entrega de premios que preceden a los Oscar. La transmisión de su edición 83 será el 11 de enero.
Entre las postulaciones que se anunciaron ayer está la de Guillermo del Toro a Mejor Director por Frankenstein, que sumó cinco menciones. La producción, protagonizada por Óscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, inicia así su camino en la temporada de premios. Diego Luna también sumó una nominación por su trabajo en Andor, en la categoría Mejor Actor de Drama en una serie de televisión, la segunda mención de su carrera en estos premios.
Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera la pelea por los Globos de Oro con nueve nominaciones. El drama familiar noruego Valor sentimental, protagonizado por Stellan Skarsgard, se posicionó en segundo lugar con ocho nominaciones, seguida por la cinta de terror de época Pecadores, que conquistó siete nominaciones.
Los Globos de Oro se consideran un termómetro para los Premios de la Academia y galardonan por separado dramas y comedias/musicales.
Una batalla tras otra, con fuerte carga política, despunta como la favorita en la categoría de comedia o musical, colocando además en la disputa por las estatuillas de actuación a sus estrellas DiCaprio, Benicio del Toro, Chase Infiniti y Teyana Taylor. Su director Paul Thomas Anderson también fue nominado en su categoría.
La sátira apocalíptica Bugonia, la más reciente producción de Yorgos Lanthimos, también peleará el premio a Mejor Película de Comedia, mientras que sus estrellas Emma Stone y Jesse Plemons fueron nominados por su actuación.
Ya Wicked: For Good, segunda parte de la taquillera adaptación cinematográfica del musical de Broadway, conquistó cinco nominaciones, pero ninguna en la categoría de mejor película del género.
En el rubro dramático, el anuncio trajo la sorpresiva avalancha de nominaciones para Valor sentimental, incluidas a mejor película dramática y extranjera, así como la oportunidad a su director Joachim Trier para buscar el Globo en su categoría y a los actores Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas.
Pecadores, la cinta protagonizada por Michael B. Jordan que mezcla vampiros, acción y música, arrancó la temporada con fuerza, al colarse en el tercer lugar de la disputa.
Su realizador Ryan Coogler se medirá con Anderson por el codiciado premio a la dirección.
Hamnet, el drama inspirado en la familia de William Shakespeare basado en el libro de Maggie O’Farrell, aparece en cinco categorías, entre éstas Mejor Película y mejor dirección para la oscarizada Chloe Zhao.
El Frankenstein del mexicano Guillermo del Toro destacó con cinco nominaciones, incluyendo la de Mejor Director, donde competirá con Zhao, Anderson, Coogler, Trier y el iraní Jafar Panahi (Un simple accidente).
Presencia internacional
Alrededor de 400 periodistas internacionales, en representación de 95 países o regiones, componen el cuerpo votante de los Globos de Oro, que tradicionalmente marca el inicio de la temporada de premios de la industria estadunidense, que cierra con los Oscar.
La edición 83 de la gala, que se celebrará en Beverly Hills en enero, estará marcada por la presencia de contendientes internacionales.
Además de la noruega Valor sentimental, están nominadas Un simple accidente (dirigida por Panahi y postulada por Francia para competir en los Oscar), la brasileña El agente secreto y la surcoreana No other choice.
Dirigida por Kleber Mendonca, el drama de espionaje El agente secreto cosechó nominaciones a Mejor Película Extranjera, a Mejor Película Dramática y su protagonista Wagner Moura disputará la estatuilla a Mejor Actor.
Los Globos de Oro se entregarán pocos días antes de que se conozcan las nominaciones a los Oscar, el 22 de enero, por lo que se espera ayuden a trazar el camino hacia los Premios de la Academia.
En cuanto a la pantalla chica, The White Lotus domina la disputa con seis nominaciones, seguida por la exitosa Adolescencia, de Netflix, que dominó las categorías de miniserie con cinco nominaciones.
Only Murders in the Building y la distópica Severance se ubicaron terceras, con cuatro nominaciones cada una.
La comediante Nikki Glaser conducirá la gala de los Globos de Oro.
