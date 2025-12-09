Martes 9 de diciembre de 2025, p. 24
Con la mirada puesta en la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del año, tras cerrar el viernes en 18.1824 unidades por dólar en el mercado al mayoreo, el peso mexicano arrancó la semana con una depreciación de 0.4 por ciento, para cerrar ayer en 18.2559 por dólar spot.
El tipo de cambio operó entre 18.2690 unidades y 18.2100 pesos en el mercado interbancario.
A la espera del mensaje que envíe Jerome Powell, presidente de la Fed, tras la última reunión de política monetaria del banco central estadunidense, el índice DXY, que mide el comportamiento del billete verde frente a un conjunto de seis divisas avanzó 0.11 por ciento, a 99.08 unidades.
La prudencia se impuso entre los inversionistas en vísperas de la reunión de la Fed. El consenso del mercado da por descontado un recorte de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de interés en Estados Unidos mañana, sobre todo después de que el pasado viernes se publicó el indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de Gasto en Consumo Personal de septiembre, que cumplió las expectativas.
De acuerdo con especialistas, tras el desenlace monetario del año en Estados Unidos las dudas de los agentes económicos en el mundo se centrarán en el rumbo para 2026 si se confirma la designación de Kevin Hassett como sucesor de Powell en el banco central.
El rendimiento del bono estadunidense a 10 años operó en 4.171 por ciento, pese al recorte de tasas esperado por la Fed.
Mientras, los precios del petróleo retrocedieron ayer, lo que borró las ganancias obtenidas a finales de la semana pasada. Sus valores se han visto afectados desde hace semanas por la incertidumbre en torno al plan de Estados Unidos para resolver el conflicto en Ucrania y los temores de un exceso de oferta.
El Brent del mar del Norte, para entrega en febrero, bajó 1.98 por ciento, hasta situarse en 62.49 dólares por barril. Su equivalente estadunidense, el West Texas Intermediate, con entrega en enero, perdió 2 por ciento, y se vendió a 58.88.