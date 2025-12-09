Clara Zepeda

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 24

Con la mirada puesta en la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) del año, tras cerrar el viernes en 18.1824 unidades por dólar en el mercado al mayoreo, el peso mexicano arrancó la semana con una depreciación de 0.4 por ciento, para cerrar ayer en 18.2559 por dólar spot.

El tipo de cambio operó entre 18.2690 unidades y 18.2100 pesos en el mercado interbancario.

A la espera del mensaje que envíe Jerome Powell, presidente de la Fed, tras la última reunión de política monetaria del banco central estadunidense, el índice DXY, que mide el comportamiento del billete verde frente a un conjunto de seis divisas avanzó 0.11 por ciento, a 99.08 unidades.

La prudencia se impuso entre los inversionistas en vísperas de la reunión de la Fed. El consenso del mercado da por descontado un recorte de 0.25 puntos porcentuales en la tasa de interés en Estados Unidos mañana, sobre todo después de que el pasado viernes se publicó el indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de Gasto en Consumo Personal de septiembre, que cumplió las expectativas.