Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 24

México es un destino “único en el mundo” para atraer inversiones de cualquier industria. Sin embargo, para que el dinero llegue es necesario que se generen condiciones que den certidumbre, afirmó el director general del Banco Nacional de México (Banamex), Manuel Romo.

Señaló que poco a poco el ambiente local y el internacional comienza a dar a los inversionistas las herramientas necesarias para que se inyecte capital, pero se debe trabajar en temas que están pendientes desde hace algunos años, de los más relevantes es el de seguridad.

“A corto plazo hay que generar certidumbre de seguridad y también se tiene que invertir en el mediano y largo plazos en educación, en empleo. Somos una economía que geográficamente está dentro de la producción más grande del mundo y la oportunidad hay que aprovecharla… México es un destino, de verdad, único para atraer inversiones”, dijo Romo.

En una reunión con medios, destacó que cualquier firma financiera o inversionista, para inyectar capital busca “reglas claras y certidumbre a futuro, certidumbre de las condiciones en las cuales va a invertir. Mientras más haya reglas claras en el país, es mejor para el ambiente de inversión en la medida en que haya cambios, que haya incertidumbre de cómo son las reglas del juego en el ambiente empresarial en México, pues la inversión duda, porque tiene muchas opciones, es un recurso, que tiene muchas opciones, mucha información y es muy rápido para fraccionar”, sostuvo el director de Banamex.