Martes 9 de diciembre de 2025, p. 23
Las exportaciones de productos de México crecerán 6 por ciento en 2025 y 6.5 por ciento en 2026, pronosticó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce); así, las ventas mexicanas al exterior ascenderían a 700 mil millones de dólares el próximo año.
Este organismo empresarial previó además que México captará 43 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en 2025 y un rango de entre 40 mil y 45 mil millones de dólares en 2026.
Inversión en manufactura
La mayoría de los megaproyectos de IED anunciados entre 2020 y 2024 se han concentrado en la manufactura. Según el Comce, dicha tendencia está marcada por la transición hacia la industria 4.0, con grandes gastos iniciales en robótica, automatización y software.
Sergio Contreras, presidente Ejecutivo del Comce, sostuvo que la revisión del T-MEC será un elemento clave para sostener esta tendencia, lo que creará nuevas oportunidades y dará mayor certeza al entorno de inversión en 2026.
El directivo añadió que de 2007 a 2014 se observó una tendencia a la diversificación de la producción y los mercados como elemento clave para una economía fuerte.
De acuerdo con el Índice de Diversificación Productiva, México (0.81) se encuentra cerca de Singapur (0.74), Corea del Sur (0.84), Japón (0.74), Corea del Sur (0.84), Japón (0.88) e India (0.88).
Por otra parte, el Comce ha propuesto colocar la marca Made in Mexico Quality como un distintivo de excelencia, a fin de proyectar al país como un destino confiable y competitivo, comprometido con la sostenibilidad y la innovación.
Contreras consideró que México debe tener una perspectiva que combine el desarrollo sustentable, la innovación y el crecimiento regional. “Esto incluye alinear nuestras políticas de atracción de IED con metas como la transición energética, la digitalización industrial y la diversificación económica”.