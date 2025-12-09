De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 23

Las exportaciones de productos de México crecerán 6 por ciento en 2025 y 6.5 por ciento en 2026, pronosticó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce); así, las ventas mexicanas al exterior ascenderían a 700 mil millones de dólares el próximo año.

Este organismo empresarial previó además que México captará 43 mil millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en 2025 y un rango de entre 40 mil y 45 mil millones de dólares en 2026.

Inversión en manufactura

La mayoría de los megaproyectos de IED anunciados entre 2020 y 2024 se han concentrado en la manufactura. Según el Comce, dicha tendencia está marcada por la transición hacia la industria 4.0, con grandes gastos iniciales en robótica, automatización y software.

Sergio Contreras, presidente Ejecutivo del Comce, sostuvo que la revisión del T-MEC será un elemento clave para sostener esta tendencia, lo que creará nuevas oportunidades y dará mayor certeza al entorno de inversión en 2026.