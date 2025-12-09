Casi la mitad de los varones en la industria estudiaron hasta secundaria // El personal ocupado aumentó 2.1%
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 23
Pese al sostenido avance del empleo para las mujeres en el sector de la construcción en México, su salario fue aproximadamente cinco veces inferior al de los hombres durante el 2024, revelaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Al dar a conocer la Encuesta Anual de Empresas Constructoras (EAEC), el Inegi precisó que el personal ocupado del sector de la construcción alcanzó 586 mil 390 personas en 2024, un incremento de 2.1 por ciento en comparación con el que se registró en 2023 (574 mil personas ocupadas).
Del total de empleados en 2024, 488 mil 979 fueron hombres y 97 mil 411 mujeres, lo que equivale a 83.4 y 16.6 por ciento, respectivamente. En 2022 había 465 mil 130 hombres y 85 mil 927 mujeres, 84.4 y 15.6 por ciento, respectivamente.
La escolaridad de la mayoría de los varones que laboran en el sector es de educación básica (primaria y secundaria), con 46.1 por ciento. A su vez, 51.2 por ciento de los empleados que tienen educación superior en este sector son mujeres. En cuando a la educación media superior, 25.9 por ciento de los hombres 26.3 por ciento de las mujeres alcanzaron este nivel de escolaridad.
Los trabajos especializados presentaron el mayor dinamismo, con un aumento de personal ocupado de 11 por ciento. Por su parte, el subsector de construcción de obras de ingeniería civil aumentó 3.9 por ciento, mientras el de empleo en edificación disminuyó 2.6 por ciento.
En cuanto a las remuneraciones totales pagadas, los hombres recibieron 105 mil 497 millones de pesos, y las mujeres 22 mil 198 millones.
En el subsector de construcción de obras de ingeniería civil, en el último año los pagos que se realizaron a mujeres y hombres superaron a los de los otros dos subsectores (edificación y trabajos especializados para la construcción).
El incremento del personal ocupado incidió en las horas trabajadas, que se incrementaron 0.9 por ciento en el último año. Las remuneraciones totales que pagaron las empresas constructoras al personal aumentaron 14.3 por ciento en 2024 respecto al periodo previo.
Durante 2024, el valor de producción de la construcción cayó uno por ciento anual; en el subsector de obras de ingeniería civil disminuyó 7.6 por ciento; trabajos especializados para la construcción aumentó 6.7 por ciento y la edificación creció 5.2 por ciento.
En los ingresos por suministro de bienes y servicios de las empresas constructoras registrados en los tres periodos, la ejecución de obras representó el principal rubro.
En 2024, los ingresos por la ejecución de obras representaron 94 por ciento; el resto de los ingresos por suministro de bienes y servicios participaron con 5.3 por ciento, y los ingresos por la prestación de servicios aportaron 0.7 por ciento.