En 2025, casi 600 mil plazas nuevas
Son permanentes 86.7% de los puestos de trabajo // Aumentó el salario promedio a $624.90 al día
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 23
De acuerdo con datos oficiales, en noviembre pasado se alcanzó un “récord histórico” en la cantidad de empleos formales con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un total de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo.
Así lo dio a conocer ayer el director de esa dependencia, Zoé Robledo, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“Es el registro más alto desde que se tiene historia en el IMSS”, afirmó el funcionario. Esta medición se realiza desde 1997.
Destacó que en noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo y en los 11 meses que van de 2025 se han generado más de 599 mil empleos formales en el país, “casi 600 mil”, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento.
Aunado a ello, el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS alcanzó 624.9 pesos diarios, un incremento de 7 por ciento en los últimos 12 meses.
“Con el aumento al salario mínimo que anunció hace unos días la Presidenta, el salario base de cotización va a seguir creciendo”, aseguró.
Asimismo, detalló que los más de 22 millones de empleos que se reportaban hasta el 30 de noviembre de este año, 19 millones 800 mil 325 son permanentes, lo que equivale a 86.7 por ciento.
Robledo resaltó el crecimiento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. De acuerdo con los datos que presentó, hay 9 millones 229 mil puestos ocupados por mujeres, 40.4 por ciento del total.
En los últimos 12 meses, agregó, se han creado 98 mil puestos sólo para ese sector.
Por su parte, la mandataria federal celebró el aumento de la ocupación: “Son 22 millones 837 mil 768 empleos formales. Es un muy buen dato de nuestra economía”.
La titular del Ejecutivo federal resaltó que el modelo económico de la 4T significa aumento del empleo y recuperación del salario mínimo.
En el último tramo del gobierno de José López Portillo y en la época neoliberal, recordó, ese ingreso se desplomó, lo que agravó la pobreza, pero a partir del 2018, con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, comenzó su recuperación y continuará su incremento hasta llegar a la meta de 440 pesos diarios (que es la cifra equivalente en pesos constantes a la de 1977, cuando el salario mínimo en el país estaba en su nivel más alto).