▲ El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, afirmó ayer en Palacio Nacional que la cifra de empleos formales en el país es la más alta desde que se tiene registro. Foto Presidencia

Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 23

De acuerdo con datos oficiales, en noviembre pasado se alcanzó un “récord histórico” en la cantidad de empleos formales con registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un total de 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo.

Así lo dio a conocer ayer el director de esa dependencia, Zoé Robledo, durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Es el registro más alto desde que se tiene historia en el IMSS”, afirmó el funcionario. Esta medición se realiza desde 1997.

Destacó que en noviembre se crearon 48 mil 595 puestos de trabajo y en los 11 meses que van de 2025 se han generado más de 599 mil empleos formales en el país, “casi 600 mil”, lo que equivale a una tasa anual de crecimiento de 2.7 por ciento.

Aunado a ello, el salario promedio de los trabajadores afiliados al IMSS alcanzó 624.9 pesos diarios, un incremento de 7 por ciento en los últimos 12 meses.

“Con el aumento al salario mínimo que anunció hace unos días la Presidenta, el salario base de cotización va a seguir creciendo”, aseguró.

Asimismo, detalló que los más de 22 millones de empleos que se reportaban hasta el 30 de noviembre de este año, 19 millones 800 mil 325 son permanentes, lo que equivale a 86.7 por ciento.