Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 22

Los aranceles que México planea aplicar a los países con los que no tiene acuerdos comerciales no tendrán grandes repercusiones en la economía, según economistas del sector financiero.

El área de estudios económicos del Banco Nacional de México (Banamex) indicó en un análisis que las nuevas tarifas tendrían un efecto menor en los precios en México.

Esta semana la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados votará cambios a la Ley General de Impuestos de Importación y Exportación para aplicar aranceles a por lo menos 11 países, aunque con una tasa de 25 por ciento –y no de 35, como prevé la iniciativa presidencial– en productos de las industrias automotriz, textil, juguetería, de productos de aseo personal y perfumería.

Se prevé que la comisión avalará la cuota propuesta de 35 por ciento a calzado y acero, así como a desperdicios de fundición, laminados, varillas, perfiles, barras, tubos, mallas metálicas y alambre de púas, según se especifica en el proyecto de dictamen entregado a los integrantes de la comisión y que será votado en el pleno de la cámara esta semana.