Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 22

La exportación y la producción de vehículos ligeros de la industria en México extendieron su caída anual en noviembre, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (Raiavl), que elabora el Inegi, la exportación de vehículos ligeros ascendió a 279 mil 342 unidades en noviembre, 9 mil 967 unidades menos (-3.45 por ciento) frente al mismo mes del año pasado, su tercer retroceso consecutivo.

La producción, en tanto, aceleró su caída a 8.36 por ciento anual en el penúltimo mes del año, la cuarta anual al hilo, pues sólo se ensamblaron 322 mil 206 vehículos.

El Inegi, con información de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de ocho empresas no afiliadas, las cuales comercializan 41 marcas que producen o venden en México, precisó que en el periodo enero-noviembre de 2025 se exportaron 3 millones 160 mil 741 unidades, 1.6 por ciento menos que en el mismo lapso de 2024.

La demanda de Estados Unidos de vehículos fabricados en México cayó en noviembre, ante la incertidumbre sobre los aranceles.