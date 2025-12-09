▲ Diputados aprobaron ayer en comisiones aplicar aranceles a por lo menos 11 países con los que México no tiene tratados comerciales. El dictamen se discutirá hoy en el pleno. Foto Cristina Rodríguez

Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 22

Con apenas un voto de diferencia sobre la oposición (a la que se sumó el Partido del Trabajo), Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron ayer en la Comisión de Economía el dictamen para aplicar un paquete de mil 463 cuotas arancelarias a 17 sectores de al menos 11 países con los que México no tiene tratados comerciales, medida que, explicó la bancada mayoritaria, “era un grito de todos los empresarios para proteger el mercado interno y la industria nacional”.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación –que se discutirá hoy en el pleno– no afectará ningún tratado comercial suscrito por México, pero sí tendría efectos en el comercio con China, Corea del Sur e India, entre otros países.

Nuevamente hubo ausentismo de legisladores. Morena logró la aprobación de manera apretada, con nueve votos de sus 17 integrantes y uno de los cuatro del PVEM, mientras seis de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como dos del PT, se abstuvieron y una de Movimiento Ciudadano lo hizo en contra.

El presidente de la comisión, Miguel Ángel Salim (PAN), explicó que, en acuerdo con la Secretaría de Economía, “se diseñó una propuesta que modifica algunas de las fracciones y fortalece la iniciativa” presidencial. Detalló que, de las mil 463 fracciones, 391 mantienen el mismo arancel propuesto por la iniciativa del Ejecutivo.

“De las restantes mil 72, en 596 las importaciones son menores a 1.5 millones de dólares al año. Considerando lo anterior, quedan 476 fracciones; de 321 de éstas se cuenta con proveeduría de al menos 50 por ciento de países con tratados firmado con México, por lo que no deben representar problema.”