El más afectado será China
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 22
Con apenas un voto de diferencia sobre la oposición (a la que se sumó el Partido del Trabajo), Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron ayer en la Comisión de Economía el dictamen para aplicar un paquete de mil 463 cuotas arancelarias a 17 sectores de al menos 11 países con los que México no tiene tratados comerciales, medida que, explicó la bancada mayoritaria, “era un grito de todos los empresarios para proteger el mercado interno y la industria nacional”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la reforma a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación –que se discutirá hoy en el pleno– no afectará ningún tratado comercial suscrito por México, pero sí tendría efectos en el comercio con China, Corea del Sur e India, entre otros países.
Nuevamente hubo ausentismo de legisladores. Morena logró la aprobación de manera apretada, con nueve votos de sus 17 integrantes y uno de los cuatro del PVEM, mientras seis de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como dos del PT, se abstuvieron y una de Movimiento Ciudadano lo hizo en contra.
El presidente de la comisión, Miguel Ángel Salim (PAN), explicó que, en acuerdo con la Secretaría de Economía, “se diseñó una propuesta que modifica algunas de las fracciones y fortalece la iniciativa” presidencial. Detalló que, de las mil 463 fracciones, 391 mantienen el mismo arancel propuesto por la iniciativa del Ejecutivo.
“De las restantes mil 72, en 596 las importaciones son menores a 1.5 millones de dólares al año. Considerando lo anterior, quedan 476 fracciones; de 321 de éstas se cuenta con proveeduría de al menos 50 por ciento de países con tratados firmado con México, por lo que no deben representar problema.”
Su compañera de partido María Angélica Granados detalló que más de 75 por ciento de las importaciones en las fracciones modificadas provienen de países sin tratado y 57.6 por ciento de todas las compras son de China.
“México tiene un déficit global de más de 18 mil millones de dólares y sólo con China el saldo negativo es de 119 mil 500 millones de dólares. Este dictamen es una respuesta directa a esa asimetría. Se ponen barreras a subsidios, subvaluación y dumping, que desplazan a la producción nacional”, resaltó.
La diputada Patricia Armendáriz se quejó de que, a pesar de las demandas contra la libre importación de tilapia y de tuberías de agua, ambos rubros no se tomaron en cuenta en el dictamen.
Antes de la discusión, en conferencia de prensa Monreal Ávila presentó un estudio sobre el alcance de la reforma, Refirió que el país más afectado será China, por el mayor volumen de importaciones de este país, a diferencia de otras naciones como Corea del Sur o India.
Citó como ejemplo los automóviles coreanos. “El año pasado se vendieron 25 mil en México; este año ya van casi 70 mil. La industria de los países del T-MEC reclama que no haya competencia desleal. Ese tema sí está contemplado”.
Informó que antes de la votación en el pleno se reunirá con industriales y representantes diplomáticos de los países a los que se impondrán cuotas, pero acotó: “Sí van los aranceles”.