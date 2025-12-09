Martes 9 de diciembre de 2025, p. 21
Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que parte de los recursos generados por los aranceles se destinará a un paquete de ayuda de 12 mil millones de dólares para los agricultores de su país; “es mucho dinero”, declaró.
El plan fue presentado en una mesa redonda en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, legisladores y agricultores.
Rollins indicó que se anunciarán apoyos por 11 mil millones de dólares y mil millones se reservarán para cultivos especializados mientras la administración analiza mejor la situación de esos agricultores. La ayuda se distribuirá a finales de febrero, añadió.
Por separado, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a reforzar los suministros de minerales críticos y a diversificar las cadenas de suministro a fin de romper el control chino sobre la industria.
Al reunirse con funcionarios australianos con quienes acordó trabajar al respecto, señaló: “Necesitamos contar con minerales críticos y cadenas de suministro que sean confiables y diversas, y que no estén excesivamente concentradas en un solo lugar donde puedan usarse como palanca en nuestra contra o en contra de nuestros socios en el mundo”.
Venderán chips a China
Trump también autorizó ayer a la compañía Nvidia vender sus chips de inteligencia artificial (IA) H200 a China y otros países a cambio de una comisión de 25 por ciento sobre las ventas.
El mandatario anunció su decisión en su plataforma Truth Social, donde indicó que el presidente de China, Xi Jinping, ya fue informado de ello y dio su beneplácito, en un procedimiento aprobado “bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional.
“¡El presidente Xi respondió positivamente! Veinticinco por ciento se pagará a Estados Unidos”, escribió Trump, sin proporcionar detalles sobre el mecanismo de pago.
El permiso para exportar los H200 es considerado una alternativa a la iniciativa anterior de Nvidia de vender sus chips Blackwell, de diseño más avanzado, a clientes chinos, según declaró a Bloomberg una persona familiarizada con el asunto antes del anuncio.