Martes 9 de diciembre de 2025, p. 21

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer que parte de los recursos generados por los aranceles se destinará a un paquete de ayuda de 12 mil millones de dólares para los agricultores de su país; “es mucho dinero”, declaró.

El plan fue presentado en una mesa redonda en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, legisladores y agricultores.

Rollins indicó que se anunciarán apoyos por 11 mil millones de dólares y mil millones se reservarán para cultivos especializados mientras la administración analiza mejor la situación de esos agricultores. La ayuda se distribuirá a finales de febrero, añadió.

Por separado, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a reforzar los suministros de minerales críticos y a diversificar las cadenas de suministro a fin de romper el control chino sobre la industria.

Al reunirse con funcionarios australianos con quienes acordó trabajar al respecto, señaló: “Necesitamos contar con minerales críticos y cadenas de suministro que sean confiables y diversas, y que no estén excesivamente concentradas en un solo lugar donde puedan usarse como palanca en nuestra contra o en contra de nuestros socios en el mundo”.