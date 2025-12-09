Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 21

De enero a octubre, los bancos privados que operan en México ganaron 251 mil 749 millones de pesos, un monto récord para un periodo similar desde que hay registros, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Si esta cifra se compara con los 245 mil 860 millones de pesos reportados en el mismo lapso de 2024, el incremento es de 2.3 por ciento en términos nominales; sin embargo, en términos reales (descontada la inflación) hubo una caída de 1.13 por ciento.

Según las estadísticas oficiales, siete de los bancos de importancia sistémica (sin incluir a Citi, ya que todavía no cumple un año completo de operaciones), que son BBVA, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa, obtuvieron ganancias por 192 mil 356 millones de pesos.

Este monto resulta 5.6 por ciento más bajo en términos reales si se compara con los 196 mil 814 millones de pesos que estas instituciones –que en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero– reportaron de enero a octubre del año previo.

El margen financiero, obtenido principalmente de la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores, alcanzó 757 mil 920 millones de pesos, cantidad 3.6 por ciento superior en términos reales comparada con los 706 mil millones reportados en los primeros 10 meses de 2024.

Los ingresos por el cobro de intereses se situaron en un billón 502 mil 998 millones de pesos, mientras los gastos ascendieron a 745 mil 78 millones. Las cifras son 1.9 y 6.9 por ciento más bajas, respectivamente, que las reportadas de enero a octubre de 2024.