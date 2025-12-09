Alega violación de tratado bilateral
El país acumula en cinco años deuda de más de mil millones de metros cúbicos
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 21
El presidente estadunidense Donald Trump amenazó ayer con imponer un arancel adicional de 5 por ciento a México si no entrega de inmediato agua extra para ayudar a los agricultores estadunidenses, y acusó al país de violar el tratado bilateral para el reparto del líquido.
“Hasta ahora México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores, que merecen esta agua tan necesaria –publicó Trump en Truth Social–. Por eso he autorizado imponer un arancel de 5 por ciento a México si esta agua no es liberada inmediatamente.
“México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua”, escribió Trump, y exigió a México entregar más de 200 millones de metros cúbicos para finales de año.
Según el republicano, “cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más perjudicará a nuestros agricultores” y ganaderos en Texas.
El tratado de 1944 obliga a Estados Unidos a enviar cada año mil 850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México. A su vez, México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo, que atraviesa la frontera común, de 3 mil 150 kilómetros..
El magnate asegura que México se ha retrasado en las entregas y ha acumulado un déficit de más de mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años.
En abril, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que México había acordado aumentar sus envíos de agua a Texas para reducir el déficit.
México ha argumentado que enfrenta condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del país.