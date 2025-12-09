▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplazó ayer al gobierno mexicano a entregar antes de que acabe el año más de 200 millones de metros cúbicos de agua. En la imagen, aspecto de las compuertas del río Bravo que distribuyen líquido para uso agrícola en Texas y Chihuahua. Foto Cuartoscuro

Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. 21

El presidente estadunidense Donald Trump amenazó ayer con imponer un arancel adicional de 5 por ciento a México si no entrega de inmediato agua extra para ayudar a los agricultores estadunidenses, y acusó al país de violar el tratado bilateral para el reparto del líquido.

“Hasta ahora México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores, que merecen esta agua tan necesaria –publicó Trump en Truth Social–. Por eso he autorizado imponer un arancel de 5 por ciento a México si esta agua no es liberada inmediatamente.

“México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua”, escribió Trump, y exigió a México entregar más de 200 millones de metros cúbicos para finales de año.

Según el republicano, “cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más perjudicará a nuestros agricultores” y ganaderos en Texas.