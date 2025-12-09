Economía
Ver día anteriorMartes 9 de diciembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/12/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Amaga Trump a México con un arancel de 5%; exige agua/
S iguiente
 

Alega violación de tratado bilateral

Amaga Trump a México con un arancel de 5%; exige agua

El país acumula en cinco años deuda de más de mil millones de metros cúbicos

Foto
▲ El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplazó ayer al gobierno mexicano a entregar antes de que acabe el año más de 200 millones de metros cúbicos de agua. En la imagen, aspecto de las compuertas del río Bravo que distribuyen líquido para uso agrícola en Texas y Chihuahua.Foto Cuartoscuro
 
Periódico La Jornada
Martes 9 de diciembre de 2025, p. 21

El presidente estadunidense Donald Trump amenazó ayer con imponer un arancel adicional de 5 por ciento a México si no entrega de inmediato agua extra para ayudar a los agricultores estadunidenses, y acusó al país de violar el tratado bilateral para el reparto del líquido.

“Hasta ahora México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores, que merecen esta agua tan necesaria –publicó Trump en Truth Social–. Por eso he autorizado imponer un arancel de 5 por ciento a México si esta agua no es liberada inmediatamente.

“México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua”, escribió Trump, y exigió a México entregar más de 200 millones de metros cúbicos para finales de año.

Según el republicano, “cuanto más tiempo tarde México en liberar el agua, más perjudicará a nuestros agricultores” y ganaderos en Texas.

El tratado de 1944 obliga a Estados Unidos a enviar cada año mil 850 millones de metros cúbicos de agua del río Colorado a México. A su vez, México debe enviar a Estados Unidos 432 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo, que atraviesa la frontera común, de 3 mil 150 kilómetros..

El magnate asegura que México se ha retrasado en las entregas y ha acumulado un déficit de más de mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años.

En abril, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, dijo que México había acordado aumentar sus envíos de agua a Texas para reducir el déficit.

México ha argumentado que enfrenta condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del país.

 

S iguiente
Subir al inicio del texto