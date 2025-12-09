▲ Tyson, boxeador de pesos pesados, adelantó de manera extraoficial que el combate con su connacional Money será en África. Foto Ap

Mike Tyson afirmó que su pelea de exhibición planeada con Floyd Mayweather tendrá lugar en África en marzo.

En septiembre, se anunció que Tyson y Mayweather pelearían en la primavera de 2026, aunque no se había especificado ninguna ubicación ni fecha.

Y aunque esos detalles aún no son oficiales, Tyson abordó el asunto mientras hablaba en el evento en vivo An experience with Mike Tyson, la semana pasada.

“Floyd Mayweather, ¿puedes creerlo?”, expresó el ex campeón mundial de peso pesado, de 59 años. “Será en marzo y será en África”.

Esto va a ser increíble, y se anticipa que romperá récords. Será uno de los eventos deportivos más importantes del próximo año.

La última pelea de Mayweather fue en noviembre de 2024, cuando se enfrentó al yutubero convertido en boxeador Jake Paul en un combate profesional a ocho asaltos, en el cual perdió por puntos. Ese pleito fue el regreso de Tyson desde aquella exhibición contra el también ícono del boxeo Roy Jones Jr en 2020, y su retorno profesional desde 2005.

Mientras tanto, Mayweather se retiró en 2017 con una marca perfecta de 50-0, tras derrotar al ex campeón de la UFC Conor McGregor, quien debutó ahí en el boxeo. Desde entonces, el boxeador de 48 años ha ofrecido numerosas peleas de exhibición.