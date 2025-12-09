Busca imponer récords, afirma
Martes 9 de diciembre de 2025, p. a12
Mike Tyson afirmó que su pelea de exhibición planeada con Floyd Mayweather tendrá lugar en África en marzo.
En septiembre, se anunció que Tyson y Mayweather pelearían en la primavera de 2026, aunque no se había especificado ninguna ubicación ni fecha.
Y aunque esos detalles aún no son oficiales, Tyson abordó el asunto mientras hablaba en el evento en vivo An experience with Mike Tyson, la semana pasada.
“Floyd Mayweather, ¿puedes creerlo?”, expresó el ex campeón mundial de peso pesado, de 59 años. “Será en marzo y será en África”.
Esto va a ser increíble, y se anticipa que romperá récords. Será uno de los eventos deportivos más importantes del próximo año.
La última pelea de Mayweather fue en noviembre de 2024, cuando se enfrentó al yutubero convertido en boxeador Jake Paul en un combate profesional a ocho asaltos, en el cual perdió por puntos. Ese pleito fue el regreso de Tyson desde aquella exhibición contra el también ícono del boxeo Roy Jones Jr en 2020, y su retorno profesional desde 2005.
Mientras tanto, Mayweather se retiró en 2017 con una marca perfecta de 50-0, tras derrotar al ex campeón de la UFC Conor McGregor, quien debutó ahí en el boxeo. Desde entonces, el boxeador de 48 años ha ofrecido numerosas peleas de exhibición.
Aunque Mayweather contra Tyson fue anunciada como pelea de exhibición, no se reveló la fecha, lugar ni reglas, e incluso parecía que una revancha entre Mayweather y Manny Pacquiao podría frustrar el anuncio.
“En este momento, está en negociaciones”, dijo Pacquiao en octubre, al hablar de una revancha con Mayweather. Money superó al filipino en 2015 en el combate de boxeo con mayor recaudación de la historia.
“Depende de si podemos entendernos”, continuó Pacquiao, de 46 años. “Mi gente y su gente (están) coordinándose directamente. Estoy seguro de que el mundo del boxeo estará entusiasmado si la revancha se da pronto. Él ya tomó su propia decisión, así que no puedo impedirle pelear con Mike Tyson”.
Pacman agregó que ya casi está acordada la función, que sería en Las Vegas, aunque también se negocia una exhibición contra el ex campeón mundial de Ucrania Vasyl Lomachenko. Y aclaró que la pelea contra Mayweather sería un combate real.
Pacquiao regresó al boxeo profesional este verano ante Mario Barrios por el título wélter del CMB. Pacquiao empató con el boxeador de 30 años.