▲ Mirna de la Cruz (izquierda) es la promotora para que los jóvenes de las comunidades originarias del país muestren su talento atlético. Foto Cristina Rodríguez

Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. a12

En su adolescencia, Mirna de la Cruz tuvo el sueño de convertirse en atleta de alto rendimiento. Compitió en pruebas de velocidad y medios maratones en su natal Tabasco, hasta que la falta de recursos financieros en su familia la obligó a frenar su travesía.

Las limitaciones económicas y las pocas oportunidades para los jóvenes de la sierra de su estado fueron lo que la llevaron a convertirse en impulsora del deporte indígena; un proyecto que la llevó a ganar el Premio Nacional del Deporte este año.

“Este sueño inició en 2018. Han pasado pocos años desde entonces, pero hemos dado pasos agigantados. Los avances no sólo se ven en lo deportivo, sino también en el hecho de que poco a poco hemos podido disminuir el machismo en las comunidades y la creencia de que las mujeres no podían competir”, comentó la directora de la iniciativa México Imparable.

En un año donde se celebra a la mujer indígena, De la Cruz aplaude la apertura de los gobiernos hacia su proyecto y la participación cada vez mayor de la iniciativa privada.

“He tenido la oportunidad de platicar con la Presidenta, no le pedí dinero, sino que me contactara con las personas indicadas para seguir con esta labor. También pude charlar con gobernadores, quienes me ofrecieron su ayuda para impulsar el deporte en las comunidades”, agregó la también cofundadora de la Fundación Lorena Ramírez.

Aunque México Imparable por ahora sólo contempla un serial de cuatro carreras, el objetivo a mediano plazo es involucrar a más estados y llevar el deporte hasta las comunidades más alejadas.

Dejan los vicios por el entrenamiento físico

“Por ejemplo, ahora tenemos a 400 niños en Palenque, Chiapas, que entrenan atletismo. Muchos de ellos dejaron los vicios por la actividad física y me han contado que nuestro proyecto cambió su vida. También hay planes para el desarrollo comunitario en asentamientos como los de los rarámuri. Otra meta es llevar alimentos, hacer campañas de salud e involucrar a los más pequeños con las distintas disciplinas”, agregó Estrellita, como la conocen sus amigos.