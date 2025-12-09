Mirna de la Cruz impulsa México imparable
Trece corredores viajarán a Hong Kong para competir en pruebas de larga distancia del 22 al 24 de enero
Martes 9 de diciembre de 2025, p. a12
En su adolescencia, Mirna de la Cruz tuvo el sueño de convertirse en atleta de alto rendimiento. Compitió en pruebas de velocidad y medios maratones en su natal Tabasco, hasta que la falta de recursos financieros en su familia la obligó a frenar su travesía.
Las limitaciones económicas y las pocas oportunidades para los jóvenes de la sierra de su estado fueron lo que la llevaron a convertirse en impulsora del deporte indígena; un proyecto que la llevó a ganar el Premio Nacional del Deporte este año.
“Este sueño inició en 2018. Han pasado pocos años desde entonces, pero hemos dado pasos agigantados. Los avances no sólo se ven en lo deportivo, sino también en el hecho de que poco a poco hemos podido disminuir el machismo en las comunidades y la creencia de que las mujeres no podían competir”, comentó la directora de la iniciativa México Imparable.
En un año donde se celebra a la mujer indígena, De la Cruz aplaude la apertura de los gobiernos hacia su proyecto y la participación cada vez mayor de la iniciativa privada.
“He tenido la oportunidad de platicar con la Presidenta, no le pedí dinero, sino que me contactara con las personas indicadas para seguir con esta labor. También pude charlar con gobernadores, quienes me ofrecieron su ayuda para impulsar el deporte en las comunidades”, agregó la también cofundadora de la Fundación Lorena Ramírez.
Aunque México Imparable por ahora sólo contempla un serial de cuatro carreras, el objetivo a mediano plazo es involucrar a más estados y llevar el deporte hasta las comunidades más alejadas.
Dejan los vicios por el entrenamiento físico
“Por ejemplo, ahora tenemos a 400 niños en Palenque, Chiapas, que entrenan atletismo. Muchos de ellos dejaron los vicios por la actividad física y me han contado que nuestro proyecto cambió su vida. También hay planes para el desarrollo comunitario en asentamientos como los de los rarámuri. Otra meta es llevar alimentos, hacer campañas de salud e involucrar a los más pequeños con las distintas disciplinas”, agregó Estrellita, como la conocen sus amigos.
No ha sido fácil tocar puertas. El camino es sinuoso, pero ya comenzó a cosechar frutos.
“Lo que hacemos es un granito de arena, pero cuenta. De la sierra surgen grandes corredores como Lorena, quien es un modelo a seguir. En particular la mujer indígena vive un gran momento y ya no tiene miedo a demostrar sus talentos.”
Del 22 al 24 de enero próximos, 13 corredores indígenas viajarán a Hong Kong, donde participarán en carreras de larga distancia. “Queremos que todo el mundo tenga un pedacito de nuestro país. Que esos superhéroes que caminan largas distancias en sus comunidades, recorren cultivos y jalan la leña, muestren su talento en otras fronteras”.
El objetivo de De la Cruz no es cambiar los usos y costumbres, sino crear mayores oportunidades para una mejor calidad de vida.
Turismo promueve acciones paralelas
“Mediante el deporte, los atletas pueden mejorar un poco su entorno familiar, educativo y financiero. Tenemos el apoyo de la Secretaría de Turismo para ir a 23 países y organizar ferias donde se muestren los productos que ellos realizan.”
Además de darle visibilidad a los deportistas de las comunidades, México Imparable también pretende crear consciencia social.
“Un día, en Mérida, algunos esposos se me acercaron y pensé que me reclamarían por impulsar a sus esposas a competir. No fue así, también estaban interesados en que ellas tuvieran más oportunidades. Me llena el alma ver acciones así”.