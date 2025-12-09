Martes 9 de diciembre de 2025, p. a11
El mexicano Luis Fernando Tena se mantendrá de técnico de la selección de Guatemala rumbo al Mundial 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal, anunció ayer la selección centroamericana en un comunicado. Tena no pudo clasificar al combinado que dirige para la Copa del Mundo 2026, tras finalizar en el tercer lugar de su grupo en la eliminatoria de la Concacaf, detrás de Panamá que avanzó directo y Surinam, que buscará su boleto vía repechaje.
“La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad de Luis Fernando Tena al mando de la selección nacional para el proceso 2026-2030. El profesor continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación del grupo”.
El camino no será sencillo para el estratega, pues Guatemala nunca ha disputado una Copa del Mundo. Además, en las eliminatorias para 2030, México, Estados Unidos y Canadá también buscarán su clasificación, pues a la justa de 2026 obtuvieron su boleto automáticamente por ser anfitriones.
Confianza en la trayectoria
En el palmarés del mexicano destaca la medalla de oro de Londres 2012, tras imponerse el Tri a Brasil en Wembley. También dirigió a Cruz Azul, América, Morelia y Santos Laguna.
Guatemala apostó por seguir con el proceso del mexicano, a diferencia de la selección de Costa Rica, que destituyó a Miguel Piojo Herrera al no lograr su boleto al Mundial por primera vez en 15 años. Después de la derrota de Guatemala 3-2 contra Panamá en noviembre, que sentenció su eliminación, Tena afirmó que quería seguir mucho tiempo en su cargo.
“Estoy contento con los jugadores, la ciudad y la directiva que es seria y nos han apoyado. Estoy orgulloso de los futbolistas, se entregan en los entrenamientos, en los partidos y hoy se brindaron hasta el último minuto y en el último aliento. Siguen con tristeza en el vestidor. Verlos así duele por todo el esfuerzo que hacen. Por muchos momentos del partido fuimos mejores que el adversario y no tuvimos la puntería necesaria”, declaró.