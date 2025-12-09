▲ La Federación de Futbol de Guatemala refrendó el contrato a Luis Fernando Tena, a pesar de que su selección no clasificó al mundial 2026. Foto Cuartoscuro

Martes 9 de diciembre de 2025, p. a11

El mexicano Luis Fernando Tena se mantendrá de técnico de la selección de Guatemala rumbo al Mundial 2030, que se disputará en España, Marruecos y Portugal, anunció ayer la selección centroamericana en un comunicado. Tena no pudo clasificar al combinado que dirige para la Copa del Mundo 2026, tras finalizar en el tercer lugar de su grupo en la eliminatoria de la Concacaf, detrás de Panamá que avanzó directo y Surinam, que buscará su boleto vía repechaje.

“La Federación de Futbol de Guatemala confirma la continuidad de Luis Fernando Tena al mando de la selección nacional para el proceso 2026-2030. El profesor continuará de forma directa con la conducción, manejo y preparación del grupo”.

El camino no será sencillo para el estratega, pues Guatemala nunca ha disputado una Copa del Mundo. Además, en las eliminatorias para 2030, México, Estados Unidos y Canadá también buscarán su clasificación, pues a la justa de 2026 obtuvieron su boleto automáticamente por ser anfitriones.

Confianza en la trayectoria

En el palmarés del mexicano destaca la medalla de oro de Londres 2012, tras imponerse el Tri a Brasil en Wembley. También dirigió a Cruz Azul, América, Morelia y Santos Laguna.