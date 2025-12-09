▲ En la imagen de la izquierda, Gignac en el entrenamiento de Tigres ayer. A la derecha, Paulinho, referente de la oncena del Toluca. Foto Tigres Oficial y Toluca FC

Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 9 de diciembre de 2025, p. a11

La Liga Mx anunció las fechas y horarios de la final del torneo Apertura 2025, en la que el vigente campeón Toluca y Tigres, los mejores clasificados en la fase regular, definirán el título del futbol mexicano.

A diferencia de campañas anteriores, la asamblea ordinaria de dueños se llevará a cabo antes del segundo partido en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde entrenan las selecciones nacionales de México, y no en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

La serie definitiva entre los rojos y el equipo representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León será transmitida en televisión abierta vía dos señales distintas. Los felinos, que terminaron en el segundo lugar después de 17 fechas, recibirán el jueves al actual monarca del circuito profesional en el estadio Universitario a las 20 horas. La definición de vuelta, por su condición de líder, tendrá lugar en el Nemesio Díez, casa de los Diablos, el domingo a las 19 horas.

Para esta instancia, el único criterio de desempate ante la igualdad en el marcador global son los tiempos extras o, posteriormente, la tanda de penales.

Aunque la venta oficial de entradas para la final aún no está abierta al público en general –el miércoles es exclusiva para abonados de los dos clubes–, el sitio especializado en reventa Viagogo ofrece desde ayer boletos para el encuentro de ida, en El Volcán, que van de 2 mil 871 pesos (zona general) a 73 mil 799 pesos (palco).

Los valores aumentan si se trata del domingo, cuando alguno de los dos finalistas levantará el trofeo de Liga. Los precios más accesibles en la casa de los Diablos corresponden a la sección general, ubicada detrás de una de las porterías, y parten de 5 mil 897 pesos mientras los más caros, en la zona exclusiva de palcos, alcanzan 88 mil 560 pesos.