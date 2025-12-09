Dueños y directivos se reúnen hoy en el CAR
El jueves Tigres recibe a Toluca //El partido decisivo será el domingo en el Nemesio Díez
Martes 9 de diciembre de 2025, p. a11
La Liga Mx anunció las fechas y horarios de la final del torneo Apertura 2025, en la que el vigente campeón Toluca y Tigres, los mejores clasificados en la fase regular, definirán el título del futbol mexicano.
A diferencia de campañas anteriores, la asamblea ordinaria de dueños se llevará a cabo antes del segundo partido en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde entrenan las selecciones nacionales de México, y no en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.
La serie definitiva entre los rojos y el equipo representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León será transmitida en televisión abierta vía dos señales distintas. Los felinos, que terminaron en el segundo lugar después de 17 fechas, recibirán el jueves al actual monarca del circuito profesional en el estadio Universitario a las 20 horas. La definición de vuelta, por su condición de líder, tendrá lugar en el Nemesio Díez, casa de los Diablos, el domingo a las 19 horas.
Para esta instancia, el único criterio de desempate ante la igualdad en el marcador global son los tiempos extras o, posteriormente, la tanda de penales.
Aunque la venta oficial de entradas para la final aún no está abierta al público en general –el miércoles es exclusiva para abonados de los dos clubes–, el sitio especializado en reventa Viagogo ofrece desde ayer boletos para el encuentro de ida, en El Volcán, que van de 2 mil 871 pesos (zona general) a 73 mil 799 pesos (palco).
Los valores aumentan si se trata del domingo, cuando alguno de los dos finalistas levantará el trofeo de Liga. Los precios más accesibles en la casa de los Diablos corresponden a la sección general, ubicada detrás de una de las porterías, y parten de 5 mil 897 pesos mientras los más caros, en la zona exclusiva de palcos, alcanzan 88 mil 560 pesos.
La directiva escarlata informó que la venta para socios estará abierta a partir del martes, con precios que van de 550 pesos a 2 mil 400 pesos.
“Los que somos abonados de Tigres tenemos que pagar todavía 430 pesos de comisión sobre el precio original, porque no hay otra forma de comprarlos”, menciona el seguidor felino Israel Martínez Castro sobre el incremento de las localidades. De acuerdo con la cuenta oficial de los felinos, las más accesibles tienen un costo de 550 pesos y las más altas llegan a 5 mil 10 pesos.
Equipos a la venta, tema de la agenda
Hoy, dueños y directivos de los clubes de la Liga Mx se reúnen en las instalaciones del CAR para realizar su última reunión del año. Entre los temas que más destacan en la agenda está la posible venta del Atlas y el León, organizaciones que pertenecen a Grupo Orlegi y Grupo Pachuca, y que se comprometieron a erradicar la multipropiedad rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
De la misma manera, según ha trascendido, se discutirá la situación y futuro de los equipos Puebla y Mazatlán FC, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien sigue involucrado en adeudos fiscales. La Liga presentará a su vez el calendario del torneo Clausura 2026 para su aprobación.